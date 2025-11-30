Криминальный авторитет на госслужбе: как депутат Моляков управлял ОПГ и захватывал города Сибири
В 1990-х годах в Тайшете орудовала одна из самых опасных преступных группировок России под названием «Братская ОПГ». Подробный материал о ее лидере – Вадиме Молякове подготовила «Лента.ру».
Мужчина совмещал криминальную деятельность с государственной службой, занимая должность депутата городской думы Братска. Кроме того, Моляков руководил местной Федерацией дзюдо.
Под защитой вора в законе Тюрика он собрал банду из бывших спортсменов. Криминальная карьера группировки началась с убийства заместителя прокурора Александра Синицына в 1999 году. ОПГ намеревалась установить контроль над лесопромышленным сектором региона. Для достижения своих целей преступники прослушивали телефонные разговоры и организовывали жестокие расправы.
К 2001 году группировка практически полностью подчинила себе город. Однако чрезмерная жестокость преступников обернулась против них. В 2008 году Молякова арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы за организацию убийства зампрокурора.
Следствие раскрыло и другие преступления банды, включая убийства членов конкурирующих группировок. К 2022–2023 годам оставшиеся участники ОПГ получили длительные сроки заключения. Один из киллеров погиб в местах лишения свободы незадолго до своего освобождения.
Читайте также: