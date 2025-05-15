Куда пропал Анатолий Кузичев: телезрители забили тревогу после его исчезновения из эфира «Время покажет»

Анатолий Кузичев — из самых узнаваемых ведущих программы «Время покажет» на Первом канале. С 9 января 2024 года он внезапно исчез из эфира, что вызвало волну беспокойства среди преданных зрителей, которые за годы успели полюбить ведущего и привыкли видеть его на экране практически ежедневно. О том, как он живет сейчас расскажет «Радио 1».