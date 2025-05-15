Куда пропал Анатолий Кузичев: телезрители забили тревогу после его исчезновения из эфира «Время покажет»

Анатолий Кузичев (Фото: Телеграм @a_kuzichev)
Анатолий Кузичев — из самых узнаваемых ведущих программы «Время покажет» на Первом канале. С 9 января 2024 года он внезапно исчез из эфира, что вызвало волну беспокойства среди преданных зрителей, которые за годы успели полюбить ведущего и привыкли видеть его на экране практически ежедневно. О том, как он живет сейчас расскажет «Радио 1».
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Кузичев присоединился к команде проекта в январе 2017 года и с тех пор стал одним из ключевых представителей ток-шоу. За кадром его жизнь также вызывала интерес публики: известно, что Анатолий женат на своей школьной подруге Наталье, у пары есть взрослая дочь Ольга. В мае 2024 года журналисту исполнилось 55 лет.
Тем не менее, поводов для тревоги на самом деле нет. Как выяснилось, ведущий просто ушел в краткосрочный отпуск. По информации, озвученной представителями проекта, Кузичев не покидал программу и вскоре должен вернуться в студию «Время покажет», а пока — набирается сил и отдыхает, как это делают и другие участники проекта.
Анатолий Кузичев (Фото: Телеграм @a_kuzichev)
Слухи об уходе с Первого каналаИнтересно, что еще в 2013 году Кузичев уже намекал на возможность смены места работы. Тогда он публично заявил, что не держится за должность и открыт для новых предложений, при условии, что уровень дохода останется на прежнем уровне. Эти слова до сих пор вспоминаются поклонниками и подогревают слухи о его возможном уходе.
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Однако официального заявления об уходе или переходе на другой канал Кузичев так и не сделал. И хотя формально он не отказался от слов, сказанных более десяти лет назад, ни о каком увольнении речи пока не идет.
Таким образом, исчезновение Кузичева с эфира — не более чем плановый отпуск. Телеведущий по-прежнему остается в составе проекта, и зрители могут ожидать его возвращения в эфир «Время покажет» уже в ближайшее время. Интрига, конечно, сохраняется, но поводов для паники нет.
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Дарья Филинова