Купальный сезон в Подмосковье продлится до 31 августа

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Официальный купальный сезон в Московской области продлится до конца лета и завершится 31 августа, безопасность на пляжах и водоёмах региона обеспечивают спасатели, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Одна из приоритетных задач ведомства — обеспечение безопасности детей в период купального сезона. До конца последнего летнего месяца представители МЧС будут проводить рейды на пляжах и объяснять отдыхающим правила безопасного поведения на водных объектах», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что безопасным может быть купание только в оборудованных для этого местах. Кроме того, отдыхая на пляже, нельзя оставлять детей без присмотра и заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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