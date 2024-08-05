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Купальный сезон в Подмосковье продлится до 31 августа

05 августа 2024, 12:51
Фото: iStock/Artem Tryhub

Фото: iStock/Artem Tryhub

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Официальный купальный сезон в Московской области продлится до конца лета и завершится 31 августа, безопасность на пляжах и водоёмах региона обеспечивают спасатели, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.


«Одна из приоритетных задач ведомства — обеспечение безопасности детей в период купального сезона. До конца последнего летнего месяца представители МЧС будут проводить рейды на пляжах и объяснять отдыхающим правила безопасного поведения на водных объектах», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что безопасным может быть купание только в оборудованных для этого местах. Кроме того, отдыхая на пляже, нельзя оставлять детей без присмотра и заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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#мчс
#московская область
#подмосковье
В Комлесхозе назвали главную причину природных пожаров
05 августа 2024, 12:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В девяти из 10 случаев лесные пожары вызваны деятельностью человека. Один из главных источников природных пожаров – костёр, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области. Там со ссылкой на огнеборцев Мосооблпожспаса назвали основные причины возникновения природных возгораний.
Как отметили в ведомстве, каждый год лесные массивы страдают из-за неконтролируемых пожаров. Огонь в лесу может возникнуть как по природным причинам, так и по вине человека.
«Основные причины – непотушенная сигарета; горящая спичка; тлеющий пыж после выстрела охотника; масляная тряпка или ветошь; стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света; искры из глушителя транспортного средства; сжигание старой травы или мусора вблизи леса либо торфяника, а также расчистка лесных площадей для сельскохозяйственного использования или обустройства пастбищ с помощью огня. Но одним из главных источников природных пожаров является костёр», – отметили в ведомстве.
В региональном Комлесхозе напомнили, что разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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Запор вместо пользы: Врач перечислила каши, которые приносят вред
Гастроэнтеролог Дианова: рисовую и манную каши из рациона стоит исключить
05 августа 2024, 12:09

Фото: iStock/Arx0nt

Каши — это не только привычный элемент нашего завтрака, но и настоящий кладезь питательных веществ. В них содержатся сложные углеводы, белки, витамины и клетчатка. Каши могут помочь в улучшении пищеварения, контроле веса и в поддержании здоровья в целом. Однако есть и обратная сторона медали — бесполезность и даже вредность некоторых круп.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в кашах, например, в перловой и овсяной, есть необходимые для организма элементы: полезный растительный белок и клетчатка.

Однако она отметила, что есть и менее полезные каши, которые желательно исключить из своего питания или же позволять себе изредка в качестве исключения.

«Менее полезна рисовая каша из обычного белого риса. Она приводит к запорам. И отварной рис используется при диареях: когда отравился человек, проще всего посидеть 2-3 дня на такой кашке. Это рабочая история. Манная каша тоже не очень полезна: повышает гликемический индекс, хотя в гастроэнтерологии есть заболевания, когда в стационарах дают манную кашу по другим соображениям. Для большинства обывателей увлекаться манкой в быту не надо», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что совершенно неполезны каши-трёхминутки, то есть быстрой варки, и про них желательно забыть.

Диетолог рассказала, как правильно есть каши, чтобы они принесли пользу организму, а не вред.

«Люди начинают есть кашу день и ночь — это неправильно. Есть потрясающий принцип тарелки, который подходит и под каши. У женщин средняя норма готовой каши — 100-150 грамм, у мужчин — 200-2500 грамм. Дальше кладем туда белок: отварное яйцо, порцию орехов или кусок сыра. И в конце добавляем фрукты и ягоды. Кашам чаще всего подходят эта клетчатка. Можно туда добавить какую-нибудь небольшую чашку кофе или чая, даже можно поставить «сладкую точку»: пастила, лаваш, сухофрукт», — сообщила специалист.
По словам собеседницы, именно цельнозерновые крупы — это то, чего должно быть больше в нашем рационе. И самое главное — готовить из них блюда сбалансированно.

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В Подмосковье к 1 сентября подготовят более 1,7 тыс. пешеходных переходов у школ
05 августа 2024, 11:51

Фото: iStock/Iana Pronicheva

Свыше 1,7 тыс. безопасных пешеходных переходов обустроят рядом со школами в Московской области к началу учебного года. О этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов зампред правительства региона — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Мы должны обеспечить безопасность детей, которые идут в школы, в садики. Наша задача — к 1 сентября подготовить 1729 пешеходных переходов в соответствии с типовой схемой», — сказал Гержик.
Он отметил, что в пешеходном переходе, обустроенном у учебного заведения, обязательно должны присутствовать семь базовых элементов: в их числе дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно, дети», «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости». На подъезде к переходу должны быть «лежачие полицейские». Необходимо также освещение, светофор системы Т-7, дублирующая разметка и обустроенные тротуары рядом с переходом.

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#подмосковье
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В парках Подмосковья 1 сентября пройдут праздники в честь Дня знаний
05 августа 2024, 11:29

Фото: iStock/GermanS62

Более 400 мероприятий проведут в парках Московской области 1 сентября, праздники приурочены ко Дню знаний. Об этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов первый зампред правительства региона Илья Бронштейн.
«В преддверии начала учебного года мы подготовили большую программу в парках. У нас первый учебный день — 2 сентября, это понедельник, а 1 сентября в 80 парках Подмосковья запланировано свыше 400 мероприятий», — сказал Бронштейн.
В частности, в парках планируются театрализованные представления, научные шоу, квесты, а также выставки-презентации дополнительного образования «Не только школа» и концерты «КЛАССное время». Кроме того, состоятся парады будущих первоклассников.

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#парки
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Стало известно, учителя из каких регионов переходят в школы Подмосковья
05 августа 2024, 11:15

Фото: iStock/Drazen Zigic

Главным регионом-«донором» для кадровой обеспеченности подмосковных школ стала Москва. Об этом рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов первый зампред правительства региона Илья Бронштейн.
«Основным кадровым донором для нас является Москва. 362 оффера у нас подписано с московскими учителями», — сказал Бронштейн.
В топ-5 регионов по притоку учителей в Московскую область вошли также Краснодарский край (93 подписанных предложения о работе), Волгоградская область и Башкортостан (по 52 оффера), а также Ростовская область (48 офферов).

Илья Бронштейн добавил, что основной мерой поддержки, которая обеспечивает приток учителей в Московскую область из других регионов, является выплата компенсаций за аренду жилья. По состоянию на конец учебного года этой мерой пользовались 3497 учителей, с нового учебного года число педагогов, которые воспользуются этой мерой поддержки, возрастёт.

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#школа
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#илья бронштейн
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье к началу учебного года откроют 65 новых школ и детсадов
05 августа 2024, 10:59

Фото: iStock/dolgachov

39 школ-новостроек и 26 новых детских садов откроют к началу учебного года в Московской области, такие цифры назвал в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов первый зампред правительства региона Илья Бронштейн.
«В настоящее время идёт подготовка к вводу новостроек. У нас вводится 39 школ. Это 38 тысяч мест. И школ 15 из них были построены за счёт внебюджетного финансирования. И вводится 26 детских садов на 6 тысяч мест. По детским садам баланс в пользу внебюджетного финансирования — из 26 таких 16», — сказал Илья Бронштейн.
Он также отметил, что крайний срок подачи документов на лицензирование новых учебных и дошкольных заведений — 25 августа. Это позволит выдать новостройкам все необходимые разрешительные документы до начала учебного года.

Ввод новых учебных заведений число в Подмосковье позволит отказаться от второй смены в 42 школах региона.

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#подмосковье
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Пушкино примет Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»
05 августа 2024, 10:58

Фото: пресс-служба организации «Колесница»

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино 8 августа состоится Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ». Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», которая проводит мероприятие при поддержке правительства Подмосковья и администрации городского округа Пушкинский.
На фестиваль приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на колясках и проживающие в Московской области. Для тестирования современных средств передвижения приглашены также участники подмосковной программы «Активное долголетие». На фестиваль приедут гости из регионов России и из Белорусии.
«Запланированы концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка средств реабилитации, различные активности. Состоится также товарищеский показательный матч по футболу на электроколясках. В нём примут участие спортсмены из Москвы и Подмосковья. Кроме того, пройдут показательные бои в шуточном шоу-формате между «рыцарями в доспехах» на колясках. Демонстрацию проведёт «Инклюзивный клуб исторической реконструкции Verus Hospitalariis», – говорится в сообщении.
Почётными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в зоне проведения СВО. На стендах будет развёрнута выставка технических средств реабилитации инвалидов, производимых и поставляемых российскими компаниями. Новинки реабилитационной индустрии можно будет попробовать.

В рамках мероприятия планируются встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приёмной».

Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» начнётся в полдень и продлится до 17.00.

Фестиваль проводится на средства субсидии из бюджета Московской области на развитие гражданского общества с привлечением средств Фонда-оператора президентских грантов.

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#подмосковье
#московская область
#социальная поддержка
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В парке Электрогорска проведут бесплатные тренировки и мастер-классы
05 августа 2024, 09:56

Фото: iStock/AnnaStills

Тренировки по различным видам спорта, мастер-классы и прочие активности будут проводить в городском парке Электрогорска на текущей неделе, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«5 и 7 августа в парке состоится тренировка по футболу, начало в 10 утра. 6 августа в 9:15 начнётся занятие по скандинавской ходьбе. 8 августа в 11:00 в парке ждут любителей настольных игр, а в 11:30 начнётся мастер-класс по изобразительному искусству. В этот же день можно будет проявить творческие способности на занятии по дудлингу, которое начнётся в 12:00, а в 18:00 состоится открытая тренировка по карате», — говорится в сообщении.
На 9 августа в парке запланированы настольные игры — старт в 15:00. А в 15:30 в беседке буккроссинга проведут мастер-класс по игре в шахматы и шашки. Также в 15:30 состоится лекторий «День физкультурника», а в 16:00 начнётся викторина «Спортивные рекорды нашей страны».

Все занятия бесплатные.

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#парк
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На Земле началась мощная магнитная буря
Магнитная буря на Земле достигла уровня G3 меньше чем за сутки
05 августа 2024, 09:54

Фото: iStock/murat4art

На Земле началась мощная магнитная буря, которая достигла высокого уровня G3. Об этом заявили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «‎ИПГ»), пишет ТАСС.
Представитель института сообщил, что она фиксируется уже в течение шести часов.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Ученые используют шкалу из пяти уровней для измерения степени возмущенности магнитного поля Земли. G1 обозначает наименьшее возмущение, а G5 — самую сильную магнитную бурю.

Ранее врач рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь. По словам специалиста, нельзя планировать дальнее путешествие, а также садиться за руль. Уровень неадекватности автоводителей во время магнитных бурь очень увеличивается.

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#симптомы
#магнитные бури
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