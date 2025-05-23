Мокий Мокрый: почему 24 мая нельзя пересчитывать деньги и браться за новые дела, народные приметы

Julia_Sudnitskaya
24 мая в народном календаре отмечается день Мокия Мокрого – праздник, связанный с погодными приметами, сельскохозяйственными обрядами и строгими запретами. Какие традиции соблюдали наши предки, чего нельзя делать в этот день, и какие признаки предсказывали урожай или ненастье, расскажет «Радио 1».
История торжестваСвятой Мокий жил в III веке и занимал должность пресвитера в Амфиполе (Македония). По преданиям, он стал мучеником во времена императора Диоклетиана, который преследовал христиан. Мокий не испугался бросить вызов властям и даже, находясь в заключении, призывал язычников принять крещение.
День Симона Посева и именины Матушки Сырой Земли 23 мая: что сделать с деньгами, чтобы не обеднеть, народные приметы
Народный календарь: Мокий МокрыйНа Руси праздник в честь смелого святого Мокия получил название Мокий Мокрый. Это имя возникло не случайно: крестьяне заметили, что 24 мая (11 мая по старому стилю) часто выпадают дожди. К тому же имя святого ассоциировалось с ненастной погодой. В этот день народ не работал в поле. На это были свои причины: в день Мокия, как и накануне, когда отмечали Симонов день, праздновались именины Матушки Сырой Земли, и поэтому заниматься земляными работами было строго запрещено.
Фото: istockphoto / Konstanttin
Приметы на Мокия Мокрого
- Дождь 24 мая – к мокрому лету, но хорошему урожаю.
- Туман утром – ждите грибного сезона.
- Гром гремит – к плодородному году.
Традиции и обычаиВ этот день крестьяне молились святому Мокию, прося защиты от засухи и ливней. Проводили обряды для плодородия:
- Окропление полей святой водой.
- Запрет на полевые работы, чтобы не навлечь беду.
Фото: istockphoto/Pavlina Lunakova
Чего нельзя делать 24 мая
- Стирать и купаться в водоемах – считалось, что это может разгневать водяного.
- Начинать новые дела и пересчитывать деньги – день несёт энергетику «мокрого» упадка.
- Ругаться и сквернословить – иначе лето будет грозовым.
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