Куратор раменского Центра поддержки СВО получила премию «Женщина года»

Анна Вештак (фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.)
Куратор Центра поддержки СВО Анна Вештак вошла в число награждённых премией «Женщина года 2024», мероприятие было организовано Раменским отделением Союза женщин России, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
Анна Вештак помогает семьям участников специальной военной операции с первых дней частичной мобилизации. Полученную награду Анна тоже решила использовать на эти цели.
На премиальные деньги Анны закуплены различные медицинские препараты для бойцов: антибиотики, противопростудные и обезболивающие лекарства. Всё это уже передано по назначению.
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«Конечно, собираюсь внести свой вклад в помощь участникам СВО. Потому что это правильно — поддерживать свою страну, свою армию, своих земляков», — заявила Анна Вештак.
На премиальные деньги Анны закуплены различные медицинские препараты для бойцов: антибиотики, противопростудные и обезболивающие лекарства. Всё это уже передано по назначению.
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