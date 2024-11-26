Куратор раменского Центра поддержки СВО получила премию «Женщина года»

Наступает период последнего третьего ретроградного Меркурия в 2024 году. Продлится этот период двадцать дней с 26 ноября по 15 декабря. В начале своего ретроградного пути Меркурий сформирует сложный аспект с Нептуном, и в деловой сфере на этой неделе придётся столкнуться с путаницей в документах. Надо потратить время, во всём разобраться и провести проверку фактов. Поможет собранность, сдержанность и сконцентрированность. В любви надо ориентироваться на развитие отношений, серьёзность, не надо бояться ответственности. Именно таким способом можно улучшить отношения. Старания партнёр обязательно заметит, а усилия окажутся не напрасными.