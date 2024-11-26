В Раменском городском округе стартовала Молодёжная премия «ЛУЧ»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
В Раменском городском округе началась Молодёжная премия «ЛУЧ». Награда вручается молодым людям и общественным организациям в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В премии пять номинаций:
Кроме того, нужно приложить описание проекта или мероприятия, материалы, подтверждающие его реализацию, и видеовизитку с кратким описанием деятельности участника.
Видеоролики нужно отправить не позднее 2 декабря на электронную почту.
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- культурное волонтёрство;
- социальное волонтёрство;
- спортивное волонтёрство;
- патриотическое волонтёрство;
- экологическое волонтёрство.
Кроме того, нужно приложить описание проекта или мероприятия, материалы, подтверждающие его реализацию, и видеовизитку с кратким описанием деятельности участника.
Видеоролики нужно отправить не позднее 2 декабря на электронную почту.
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Дайана Хусинова