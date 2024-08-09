Курская область получит экстренное финансирование: как оформить помощь прямо сейчас

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Правительство России выделило 220 миллионов рублей на единовременную материальную помощь жителям Курской области. Сообщается, что средства пойдут на финансовую поддержку тем, кто покинул город.
По информации пресс-службы правительства, деньги будут направлены на выплату по десять тысяч рублей каждому жителю региона, который был вынужден покинуть свое постоянное место жительства. Решение о выделении средств было принято в соответствии с поручением президента.
Глава Курской области Алексей Смирнов отметил, что многие жители покинули свои дома без документов, что делает помощь особенно актуальной. Власти региона уже начали работу по согласованию списка получателей выплат с Министерством финансов и МЧС.
Также сообщается, что ранее было выделено 1,8 миллиарда рублей на получение сертификатов на переселение для жителей региона. В будущем планируется дополнительное финансирование для других мер по поддержке пострадавших.
Для получения информации и подачи заявок на единовременную выплату открыта горячая линия: 741-480.
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Глава Курской области Алексей Смирнов отметил, что многие жители покинули свои дома без документов, что делает помощь особенно актуальной. Власти региона уже начали работу по согласованию списка получателей выплат с Министерством финансов и МЧС.
Также сообщается, что ранее было выделено 1,8 миллиарда рублей на получение сертификатов на переселение для жителей региона. В будущем планируется дополнительное финансирование для других мер по поддержке пострадавших.
Для получения информации и подачи заявок на единовременную выплату открыта горячая линия: 741-480.
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Елена Перлова