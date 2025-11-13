Кузбассу выделят 657 млн рублей на переселение людей из аварийных домов
Фонд развития территорий выделит Кемеровской области 657 млн рублей на переселение людей из аварийного жилья на 2025–2026 годы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы региона Ильи Середюка, программа охватит 18 муниципалитетов.
«Кузбасс получит 657 млн рублей от Фонда развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья. До конца 2026 года будут переселены 338 семей, чьи дома были признаны аварийными после 2017 года», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Отмечается, что Фонд развития территорий направит средства на реализацию программы в рамках софинансирования. Областной бюджет планирует выделить на это ещё порядка 680 млн рублей.
Тем временем в столице в рамках реновации в Южном Тушино построят жилой дом площадью 21 тыс. кв. м. Об этом со ссылкой на пресс-службу председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской пишет Агентство городских новостей «Москва».
«На земельном участке в 0,59 га предполагается строительство дома предельной площадью 21 тыс. кв. м. Новый дом органично впишется в существующую застройку, а близость к зеленым зонам, водным объектам и социальной инфраструктуре делает Южное Тушино особенно привлекательным местом для жизни», — говорится в материале.
В ведомстве добавили, что Москва является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства.