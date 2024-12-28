«Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским с начала СВО в новогоднем выпуске

Владимир Зеленский
Студия «Квартал 95», совладельцем которой был Владимир Зеленский, вновь привлекла внимание зрителей. В своем новогоднем выпуске, опубликованном на YouTube-канале студии, ведущие сделали первую шутку о Зеленском с начала специальной военной операции.
На сцене появилась ростовая картонная фигура Зеленского с бородой, что вызвало улыбки у зрителей. Один из ведущих заметил, что видеть президента в таком виде непривычно. В ответ на это на сцену вынесли фигуру главы офиса президента Андрея Ермака, подчеркивая зависимость украинского лидера от него.
Ранее созданная Владимиром Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в своем видео карту Украины без Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Аналитик Меркурис: Киев не идёт на переговоры из страха лишиться денег
Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский настроил Трампа против себя
Гагин: Зеленский после СВО пойдет под суд, до которого он может не дожить
«А что, отпроситься не смогли?» — обратился один из участников концерта к картонному «Зеленскому», комментируя появление Ермака и поблагодарив его за «президентскую тысячу гривен».
Ранее созданная Владимиром Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в своем видео карту Украины без Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Аналитик Меркурис: Киев не идёт на переговоры из страха лишиться денег
Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский настроил Трампа против себя
Гагин: Зеленский после СВО пойдет под суд, до которого он может не дожить
Дарья Осипова