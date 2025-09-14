В Дмитрове создали условия для комфортного голосования на муниципальных выборах
В Дмитровском муниципальном округе продолжается голосование в совет депутатов. На избирательных участках в школах и библиотеках царит праздничная атмосфера – люди приходят семьями.
Особое внимание уделяется помощи слабовидящим избирателям на участке №245, где работают специально обученные волонтеры. На участке №259 в библиотеке родители оставляют детей под присмотром – для малышей транслируют мультфильмы. На участке №3720 маленьких гостей радуют подарками – брелоками, наклейками и конфетами.
Члены комиссий отмечают хорошее настроение и восприятие выборов как праздника, что поддерживают и сами избиратели.
Голосуют все – от молодых семей до новоселов. Так, мама Юлия с детьми пришла на участок №250, где её пятилетний сын с удовольствием опустил бюллетень в урну. Беременная жительница Алина Саблина проголосовала онлайн, отметив удобство и надежность дистанционного голосования.
Врио главы Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул важность спокойной и доброжелательной обстановки на выборах и создание комфортных условий для всех избирателей, включая маломобильных граждан и молодые семьи.
Читайте также: