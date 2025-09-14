В Дмитрове создали условия для комфортного голосования на муниципальных выборах

14 сентября 2025, 13:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дмитровский

В Дмитровском муниципальном округе продолжается голосование в совет депутатов. На избирательных участках в школах и библиотеках царит праздничная атмосфера – люди приходят семьями.