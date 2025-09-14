Росгвардейцы участвуют в Едином дне голосования в Московской области
Подмосковные росгвардейцы участвуют в Едином дне голосования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 сентября.
Уточняется, что голосуют не только сотрудники и военнослужащие, но и члены их семей. В Главке подчеркнули, что таким образом участники реализуют свое право на волеизъявление. Можно прийти на избирательный участок или воспользоваться порталом «Госуслуги».
Перед этим сообщалось, что в Московской области стартовал заключительный день голосования на муниципальных выборах. Участки работают 12 часов, с 08:00 до 20:00.
Кроме того, в голосовании участвует подмосковная молодежь. Подробности в нашем материале.
Читайте также: