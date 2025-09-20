Лавров поддержал возрождение конкурса «Интервидение»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал идею возрождения «Интервидения» прекрасной. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лаврова, такой конкурс действительно востребован.
«Идея прекрасная... То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно», — заявил министр.Политик отметил, что партнёры практически сразу позитивно отреагировали на новость о возрождении конкурса.
Ранее президент России Владимир Путин обратился с видеообращением к участникам «Интервидения». Он заявил, что культура и музыка не имеют границ. По его словам, этот праздник демонстрирует объединяющую силу искусства. Президент назвал финал конкурса одним из самых ожидаемых культурных событий года.