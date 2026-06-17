Le Figaro: Директор Лувра назвал состояние музея критическим

17 июня 2026, 17:48

Фото: istockphoto/dennisvdw

Директор Лувра Кристоф Лерибо дал резко негативную оценку текущему состоянию музея. По его словам, учреждение находится в критическом положении, информирует Le Figaro.





В качестве основной проблемы руководитель культурного учреждения назвал стремительный износ инфраструктуры. Он подчеркнул, что острота ситуации требует проведения срочных ремонтных работ, однако реализация этих проектов сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и бюрократическими барьерами.





«Скажем прямо: несмотря на все величие и ежедневную работу команды, Лувр сейчас на последнем издыхании», — цитирует СМИ Лерибо.