Le Figaro: Директор Лувра назвал состояние музея критическим
Директор Лувра Кристоф Лерибо дал резко негативную оценку текущему состоянию музея. По его словам, учреждение находится в критическом положении, информирует Le Figaro.
В качестве основной проблемы руководитель культурного учреждения назвал стремительный износ инфраструктуры. Он подчеркнул, что острота ситуации требует проведения срочных ремонтных работ, однако реализация этих проектов сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и бюрократическими барьерами.
«Скажем прямо: несмотря на все величие и ежедневную работу команды, Лувр сейчас на последнем издыхании», — цитирует СМИ Лерибо.Заявление прозвучало на фоне инцидента, произошедшего в декабре прошлого года. Тогда в результате прорыва коммуникаций технические воды залили библиотеку египетских древностей, в фондах которой хранятся издания конца XIX века.