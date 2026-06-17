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Le Figaro: Директор Лувра назвал состояние музея критическим

Фото: istockphoto/dennisvdw

Директор Лувра Кристоф Лерибо дал резко негативную оценку текущему состоянию музея. По его словам, учреждение находится в критическом положении, информирует Le Figaro.



В качестве основной проблемы руководитель культурного учреждения назвал стремительный износ инфраструктуры. Он подчеркнул, что острота ситуации требует проведения срочных ремонтных работ, однако реализация этих проектов сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и бюрократическими барьерами.

«Скажем прямо: несмотря на все величие и ежедневную работу команды, Лувр сейчас на последнем издыхании», — цитирует СМИ Лерибо.
Заявление прозвучало на фоне инцидента, произошедшего в декабре прошлого года. Тогда в результате прорыва коммуникаций технические воды залили библиотеку египетских древностей, в фондах которой хранятся издания конца XIX века.
Никита Кротов

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