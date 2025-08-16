Лебедев назвал новый стандарт школьной формы «позорищем на весь мир»
Артемий Лебедев заявил, что предложенный Минпросвещения вариант школьной формы неприемлем и создаёт негативный имидж России.
Известный дизайнер раскритиковал демонстрационные образцы формы в соцсети «ВКонтакте», заявив, что они «не лезут ни в какие ворота». Лебедев подчеркнул, что подобные инициативы портят восприятие страны:
«Чтобы люди просто даже в других странах пересылали друг другу картинку и говорили: Смотрите, как *** [классно] в России, какая у них *** [офигенная] школьная форма. А так — только позорище и на весь мир, и внутри страны, самое главное, тоже».Критика касалась конкретных образцов. Для мальчиков — синий костюм с рубашкой и галстуком, для девочек — бордовый пиджак, юбка и белая рубашка с рюшами. Ранее пользователи соцсетей назвали эти модели старомодными, отметив, что темно-бордовый цвет старит, а кружевные элементы выглядят дешево.
В Минпросвещения уточнили, что стандарт носит рекомендательный характер, а единую форму вводить не планируется. Школы вправе самостоятельно определять фасон и цвет одежды, соблюдая лишь общие требования к деловому стилю и удобству.