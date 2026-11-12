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Ледяная горка с девятиэтажный дом появится в российском городе

В Екатеринбурге построят ледяную горку высотой с девятиэтажный дом
Фото: iStock/Akchamczuk

В Екатеринбурге планируют построить ледяную горку, сравнимую по высоте с девятиэтажным домом. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.



Сооружение станет одной площадок фестиваля «Энергия РМК. Зима», организатором которой выступает «Русская медная компания». Для удобства посетителей горку оборудуют автоматическим подъемником для тюбингов и двумя уровнями. Открытие объекта намечено на конец декабря.

Перед новогодними праздниками для жителей и гостей города подготовят и другие развлечения. Например, там появится один из крупнейших катков на Урале, откроют ледовый городок с лабиринтами и качелями, а также установят парк со светящимися фигурами.

Ранее сообщалось, что самолет Калининград — Екатеринбург с 154 пассажирами экстренно сел в Санкт-Петербурге.

Лидия Пономарева

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