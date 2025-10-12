Легенде «Спартака» Симоняну исполнилось 99 лет

12 октября 2025, 17:42

Никита Симонян (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

В это воскресенье, 12 октября, экс-нападающий футбольного клуба «Спартак» Никита Симоняна отмечает свое 99-летие. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).





Спортсмена поздравили с днем рождения, пожелав еще многие годы оставаться в футбольном строю. Представители организации также отметили его выдающиеся достижения.

«По-настоящему легендарный спортсмен: победитель Олимпиады, многократный чемпион и обладатель кубка СССР и в роли игрока, и в роли тренера, лучший бомбардир в истории «Спартака» — первый вице-президент РФС…», — говорится в сообщении.