«Лента добрых дел» исполнит новогодние желания боеле 2,5 тысяч детей Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Компания «Лента» уже 9 лет проводит благотворительную акцию и помогает детям со всей страны осуществить свои мечты. Покупатели розничной сети смогут подарить волшебство более чем 2500 воспитанников подмосковных детских домов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новогодние подарки получат ребята из таких городов Московской области, как Балашиха, Сергиев Посад, Пушкино, Ленинский, Дмитров, Химки, Истра, Домодедово, Реутов, Серпухов, Наро-Фоминск и Мытищ Истры, Домодедово, Реутова, Серпухова, Наро-Фоминск и Мытищи.
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