Лерчек начала экстренное лечение от онкологии
Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) начала курс химиотерапии в государственном онкологическом центре имени Блохина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, изначально родственники Чекалиной рассматривали возможность обращения к китайским специалистам, однако из-за статуса невыездной и финансовых трудностей выбрали отечественное медучреждение.
Решение о госпитализации приняли в экстренном порядке из-за серьезности диагноза. Врачи обнаружили у пациентки метастазы в позвоночнике и ногах, а также выразили опасения по поводу их возможного распространения на легкие. Напомним, у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии.
Ранее сообщалось, что заседание Гагаринского суда Москвы по делу блогерши, назначенное на 16 марта, могут перенести.
