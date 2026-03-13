Достижения.рф

Лерчек начала экстренное лечение от онкологии

SHOT: блогерша Лерчек начала курс химиотерапии в онкоцентре Блохина
Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) начала курс химиотерапии в государственном онкологическом центре имени Блохина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его данным, изначально родственники Чекалиной рассматривали возможность обращения к китайским специалистам, однако из-за статуса невыездной и финансовых трудностей выбрали отечественное медучреждение.

Решение о госпитализации приняли в экстренном порядке из-за серьезности диагноза. Врачи обнаружили у пациентки метастазы в позвоночнике и ногах, а также выразили опасения по поводу их возможного распространения на легкие. Напомним, у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Ранее сообщалось, что заседание Гагаринского суда Москвы по делу блогерши, назначенное на 16 марта, могут перенести.

Лидия Пономарева

