Стало известно, куда направят Лерчек после страшного диагноза

12 марта 2026, 09:05

Mash: Лерчек готовится к курсу химиотерапии в госбольнице Москвы

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, готовится к курсу химиотерапии в одной из государственных больниц Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.