Стало известно, куда направят Лерчек после страшного диагноза
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, готовится к курсу химиотерапии в одной из государственных больниц Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Госпитализацию планировали на этой неделе, но пока не удалось собрать врачебный консилиум. Сейчас знаменитость находится дома, ей ставят капельницы с сильными обезболивающими, из-за которых она много спит.
У блогерши нет средств на лечение в частной клинике — деньги собирают друзья и родственники. С детьми помогает ее мать Эльвира, а ее возлюбленный Луис Сквиччиарини отменил работу в танцевальной студии на фоне случившегося.
Следующее заседание по делу Лерчек должно состояться 16 марта, однако адвокаты намерены добиваться переноса или полной приостановки процесса.
Напомним, подруга Чекалиной, блогер Алина Акилова, сообщила, что у той обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами, и она страдает от сильных болей.
