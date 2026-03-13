Стало известно о переносе суда по делу онкобольной Лерчек
Заседание Гагаринского суда Москвы по делу блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), назначенное на 16 марта, могут перенести. Об этом сообщил один из участников процесса.
По его словам, которые передает ТАСС, причиной стал курс химиотерапии, который сейчас проходит подсудимая. Чекалина, обвиняемая в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, находится в больнице, и ее участие в заседании зависит от решения врачей.
Напомним, у блогерши диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах. Возлюбленный Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини, не исключает наличие метастазов в легких. Он отметил, что от той же болезни несколько лет назад скончался его брат.
Читайте также: