Стало известно о переносе суда по делу онкобольной Лерчек

13 марта 2026, 07:38

Суд по делу Лерчек могут перенести с 16 марта из-за курса химиотерапии

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Заседание Гагаринского суда Москвы по делу блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), назначенное на 16 марта, могут перенести. Об этом сообщил один из участников процесса.