Летевший в Россию самолет приземлился в Финляндии
Самолет, летевший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщила береговая охрана Финского залива на своей странице в социальной сети X.
По данным ведомства, причиной стали ограничения, вводившиеся в аэропорту Пулково. После дозаправки борт авиакомпании Nesma Airlines продолжил путь.
Аналогичная история произошла накануне: самолет авиакомпании Red Sea Airlines, летевший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хельсинки из-за ограничений в Пулково.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Иркутска у самолета лопнуло колесо при посадке. Повреждение получило воздушное судно Ан-24 компании «ИрАэро», выполнявшее учебно-тренировочный полет.
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