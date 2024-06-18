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Летнее солнцестояние в 2024 году: Дата, приметы и запреты

День летнего солнцестояния в 2024 году: Что можно и нельзя делать
18 июня 2024, 03:34
Фото: istock / Arvydas Lakacauskas

Фото: istock / Arvydas Lakacauskas

День летнего солнцестояния является первым днем астрономического лета в Северном полушарии. Период, когда солнце находится на пиковой высоте над планетой, выпадает на 20, 21 или 22 июня. С этим днем с древности связано множество обычаев и традиции.
В материале «Радио 1» расскажем, какого числа отмечается праздник в 2024 году, что происходит в это время, приметы и обычаи, а также что можно и нельзя делать в этот день.

День летнего солнцестояния в 2024 году

Обычно летнее солнцестояние приходится на 20 или 21 июня. На длину дня влияет географическая широта. Так, в Москве световой день продлится около 17 часов 33 минут. Крайне редко, как, например, будет в 2203 году, солнцестояние может выпасть на 22 июня.



В 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня в 23:51 по московскому времени.

Что такое день летнего солнцестояния

День солнцестояния – это астрономическое явление, названное так из-за «замирания» Солнца на несколько часов. Светило как будто зависает высоко в небе и долго не снижается. Причина в том, что высота звезды над горизонтом в этот день практически неизменна, отсюда и название – солнцестояние, или солнцеворот.

Земля вращается вокруг собственной оси, проходящей через планету от Северного до Южного полюса. Эта ось наклонена примерно на 23,4° от плоскости орбиты Земли. За счёт этого в течение года Северный и Южный полюса наклоняются к Солнцу под разными углами.

Когда одно из полушарий максимально наклоняется к Солнцу, это называется летним солнцестоянием в полушарии. В Северном полушарии это явление происходит в июне, а в Южном – в декабре.
Фото: istock / SiberianArt

История Дня летнего солнцестояния

В культурах многих народов летнее солнцестояние считалось особым днем. Праздник очень любили северные жители, которые после долгой зимы больше радовались солнцу и теплу, чем другие.

С древних времен самый длинный день вызывал у людей повышенный интерес, поскольку многие выстраивали свою жизнь, ориентируясь на погоду. Люди запоминали особенности какого-либо сезона, проходящие регулярно, и планировали посадки и урожай с их учетом.

Солнце — источник радости и благосостояния для людей. Когда светило находилось в небе дольше всего, это означало, что оно «слышит» самые заветные желания и просьбы. Из-за этого день солнцестояния был крайне долгожданным праздником.

Множество обрядов, связанных с самым длинным летним днем, сохранились еще со времен язычества. Славяне отмечали в самый длинный летний день праздник Ивана Купалы, однако с переходом на григорианский календарь дата сдвинулась.
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Приметы на День летнего солнцестояния

Особое значение в день праздника уделяют приметам погоды:

  • Быстрое испарение росы утром означало ясный и теплый день;
  • Много звезд на небе сулит богатый грибной урожай по осени;
  • Небо без облаков означало урожайный год и хорошую погоду на весь летний период;
  • Гром с градом в этот день — вестники плохого сенокоса;
  • Если небо затянуто тучами, то урожай будет бедным;
  • Голуби купаются в луже — следующие дни будут жаркими;
  • Беспокойные птицы является признаком грозы в скором времени;
  • Если парень обольет девушку водой (неважно, случайно или нарочно), это знак, что они скоро поженятся;
  • Оставленный у порога пучок свежесобранной крапивы отгонит от дома беды;
  • Загаданное в этот день самое сокровенное желание исполнится к концу года.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния

Считается, что самый длинный день переполнен энергией и от него нужно взять максимум. Лучше всего провести день солнцестояния на природе, чтобы «насытиться» солнцем.

По традиции народ рано вставал, чтобы встретить рассвет и получить благословение первых лучей солнца, улучшающих здоровье. Немаловажную роль играли водные процедуры: люди верили, что утренняя роса дарит молодость, красоту и удачу, а купание в водоемах на солнцестояние приносит долгую жизнь и силу.

Утром 20 июня стоит помыться, так как это считается символом очищения и обновления.

Популярной традицией праздника являются вечерние костры. Люди отправляют на природу, проводят вечера у огня, а жители городов зажигают в домах свечи.

На день летнего солнцестояния принято загадывать желания — считается, что сама вселенная в этот день способствует мечтам.

Также рекомендуется надевать яркие наряды красных, желтых, оранжевых или золотых цветов. Эти оттенки символизируют энергию, радость и страсть.
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Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

В светлый день праздника нельзя конфликтовать, проявлять эгоизм и агрессию. Стоит сохранять настрой на позитив и избавляться от темных мыслей.

Нельзя в этот день вырывать растения и в целом вредить природе. После пикника или отдыха на природе, нужно обязательно забрать с собой весь мусор.

Не нужно давать в долг, надевать темную одежду и закрывать окна плотными занавесками или шторами – солнце должно входить в дом свободно.

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Раскрыта схема ухода Блиновской от налогов
ФНС: Блиновская использовала 18 организаций и 3 ИП для ухода от налогов
17 июня 2024, 23:31

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

«Королева марафонов» Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, чтобы уйти от налогов. О схеме блогера рассказала представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, передает РИА Новости.
Как утруждает собеседница издания, были применены «агрессивные механизмы налоговой оптимизации» — перераспределение расходов на лиц, которые используют упрощённую систему налогообложения.

«С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры — Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки», — сказала представительница ФНС.
Все они вели работу в интересах блогера.

Также сообщается, что налоговики пошли навстречу Блиновской и снизили сумму недоимок. В результате по НДС она составила 733,414 миллиона рублей и по НДФЛ — 174,537 миллиона рублей.

В марте супругам Блиновским были предъявлены обвинения в окончательных редакциях. В частности, их обвиняют в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

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#фнс
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Раскрыта средняя зарплата медицинских работников в России
Средняя зарплата главврача в России в мае превысила 104 тысячи рублей
17 июня 2024, 22:47

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Российские главврачи в медицинских учреждениях страны в среднем получают 104 тысячи рублей в месяц.
«Самая высокая предлагаемая зарплата оказалась у главных врачей (104, 9 тыс.руб. в среднем), а также медицинских представителей (87,6 тыс. руб. в среднем) и обычных врачей (81,9 тыс. руб.)», — приводит «Газета.Ru» статистику сервиса hh.ru.

Согласно имеющимся данным, за период с января по май текущего года число вакансий для медицинских сотрудников увеличилось на 20%. При этом больше всего зарплата выросла у специалистов по сертификации – на 23% в годовом выражении, и достигла 63,3 тыс. руб. в среднем. Еще на 20% вырос ежемесячный доход у медпредставителей и лаборантов, составив 87,6 тыс. руб. и 50,7 тыс. руб. соответственно.

Больше всего медучреждения нуждаются во врачах и медсестрах.

Исследование проводилось в июне 2024 года.

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#исследование
#май
#медучреждения
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Экс-депутат ЛДПР Власов показал запись голоса плачущего Жириновского из больницы
Экс-депутат Власов заявил, что Жириновский завещал назначить его главой ЛДПР
17 июня 2024, 19:48

Фото: сайт Кремля

Экс-депутат Госдумы Василий Власов показал последнее политическое завещание главы ЛДПР Владимира Жириновского. Диктофонные записи он продемонстрировал во время интервью Ксении Собчак на YouTube.
На опубликованных записях, которые были сделаны в феврале 2022 года, слышно хриплый голос, похожий на голос Жириновского, который почти плача, говорит, что назначает бывшего политика руководителем ЛДПР до его возвращения из больницы. Власов отметил, что показывал эту запись нынешнему главе партии ЛДПР Леониду Слуцкому.

Он же попросил Власова удалить эту запись, так как в подобном состоянии можно было сказать что угодно. Власов заключил, что остальные записи он не может показать, чтобы не подставить людей, которые состоят в ЛДПР сейчас.

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#жириновский
#запись
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Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» в Бенилюксе продали за €1,6 млн
17 июня 2024, 19:12

Фото: iStock/Igor Dudchak

Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная», в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что сумма сделки составила 1,6 миллиона евро. Компания Spirits International, которая приобрела права, входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, зарегистрированный в Люксембурге.

Сегодня, 17 июня, в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя. Согласно информации источника, на торги были выставлены восемнадцать брендов алкогольных напитков.

Напомним, осенью 2020 года РФ через суд в Гааге добилась снятия ареста на бренды «Московская» и «Столичная».

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#аукцион
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В Подмосковье обнаружили гигантского краснокнижного дождевого червя
17 июня 2024, 18:49

Фото: Istockphoto / Macronatura

В Подмосковье обитает редкий вид дождевых червей, занесённый в Красную книгу Московской области. Это эйзения Норденшельда, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Отличить краснокнижный вид от распространённого нелегко, но можно. Эйзения Норденшельда выделяется размерами от 60 до 150 мм при толщине тела 4-8 мм. Этих червей можно встретить в основном на северо-западе региона», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Отличить эйзению Норденшельда можно и по большому числу сегментов на теле – их насчитывается от 80 до 125. Окраска спинной стороны червя до него тёмно-красная, а за пояском заметно бледнеет.

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Уничтожать и отлавливать этих беспозвоночных запрещено, напомнил Фирсов.

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#московская область
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«Украинские традиции»: Протоиерей связал гадания и ТАРО с язычеством
Протоиерей Димитрий Ильичёв: Вера в Бога исключает магию
17 июня 2024, 18:34

Фото: istockphoto/LesDaMore

Многие люди очень часто путают понятия «религия» и «магия»: веря в Бога, идут к магам, гадалкам, экстрасенсам, чтобы узнать будущее или вылечиться от недугов. В советском религиоведении считалось, что «магия является составной частью и всех современных религий». Но так ли это на самом деле, и как связаны эти два понятия?
Протоиерей Димитрий Ильичёв в беседе с «Радио 1» сказал, что нашу страну нельзя назвать православной.

«Православной страной назвать страну, в которой до сих пор локализованы аборты, в которой до сих пор не преподается закон божий в школах, церковь отделена от государства, нельзя», — сказал эксперт.

Собеседник назвал гадания, обращения к экстрасенсам и магам — псевдорелигиозным суррогатом.

«Большинство людей религиозные? — нет. Большинство православные по традиции, но далеко не религиозные, и вот их генетическая религиозность приводит к тому, что они, отыскивая реализацию религиозных потребностей, попадают под псевдорелигиозный суррогат. Это как раз гадание, походы к экстрасенсам и псевдоцелителям — это все из области суеверий и волхований. А волхования — чародейства — тот пункт, который попадает под действие церковных канонов: до 15 лет отлучение от церкви, от причастий. Очень многие стали пользоваться картами ТАРО… Это все серьезный грех», — объяснил протоиерей Димитрий Ильичёв.

Он добавил, что рождественские гадания, несмотря на святость праздника, тоже не считаются религиозным верованием, а являются эхом язычества.

«Рождественские гадания были распространены на юге Руси, и это южно-русские, западно-украинские традиции. Страна у нас долгое время пребывала в языческом сознании, в ней процветали святые, а народ ударялся в язычество — это народная вера — вера во все. Гадание на рождество — это не религиозное верование, а псевдорелигиозный суррогат. Это является замещением искренних религиозных чувств и порывов», — рассказал спикер.

Вера в Бога, по словам протоиерея Димитрия Ильичёва, исключает веру в магию.

«Вера в Бога — это вверение в руки божьи свою жизнь, зачем тут магия и знать что-то заранее? Я лучше буду жить волей божьей и пытаться сделать так, как по его закону написано, и я верю, что бог не отдаст меня на плохие пути, что он меня за руку проведет», — заключил собеседник.

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В Петербурге возродят Царскосельский лицей
17 июня 2024, 18:34

Фото: iStock/konstantinks

Всероссийский музей имени А. С. Пушкина совместно с Президентской академией в Санкт-Петербурге хотят возродить Царскосельский лицей. Подробнее о планах рассказал директор вуза Андрей Хлутков.
«Царскосельский лицей Президентской академии будет полным правопреемником Императорского Царскосельского лицея. Поэтому нам важно сохранить ту самую особую историческую обстановку, чтобы у будущих лицеистов была возможность смотреть на мир и в буквальном смысле видеть то, что созерцали их предшественники. Уже только это поможет ощутить сопричастность к лицейским традициям», — рассказал Хлутков в беседе с «Петербургским дневником»

Известно, что обучение в лицее будет начинаться с пятого класса. По словам Хлуткова, именно к 10-12 годам дети могут проявить себя как личность во взаимодействии с окружающей их средой. При отборе будущих лицеистов будут учитываться школьная успеваемость, социальные активности и спорт. Также планируется проводить вступительные испытания.

В лицее будут учебные корпуса, общежития, а также спортивный комплекс. При этом воспитанники будут обеспечены полным пансионом.

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На экологической акции в Истре рассказали о правильной обработке отходов
17 июня 2024, 18:34

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Более 200 кг картона и около 3 кубометров бутылок собрали на экологической акции, которая прошла в выходные в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Целью акции, состоявшейся в парке «Шишкин лес», было информирование людей о правильной обработке отходов. Волонтёры рассказали посетителям о важности сортировки мусора и сохранении экологии. Участие в акции приняли и ученики технолицея имени В. И. Долгих», – говорится в сообщении.
Следующая экологическая акция запланирована на август. Однако жители муниципалитета могут уже сейчас посетить экопункты по адресам: Истра, Воскресенская площадь, д. 2, у станции «Истра»; село Рождествено, ЖК «Новоснегирёвский», ул. Сиреневый бульвар, д. 1.

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Москвичей ожидает дождливая неделя
Синоптик Позднякова: в столицу вернутся дожди с грозами
17 июня 2024, 18:12

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Практически всю неделю в Москве будут лить дожди, сопровождающиеся грозами. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Самый сильный дождь ожидается 17 июня. Однако в Москве при обильных осадках сохранится теплая погода. Ожидается порядка 22–27 градусов тепла, уточнила синоптик.

«На неделе в Москве установится ненастная погода. Прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. Наиболее сильные осадки ожидаются в понедельник. Также возможны грозы. Столбики термометров при этом будут в диапазоне 23–26 градусов тепла», — рассказала Позднякова в интервью NEWS.ru.

18 июня в Москве воздух прогреется до 20–25 градусов тепла, ночью температура опустится до 13–15 градусов.

По словам синоптика, со среды температура воздуха в Москве будет в пределах 22–27 градусов, что незначительно превышает климатическую норму.

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