Летнее солнцестояние в 2024 году: Дата, приметы и запреты

Фото: istock / Arvydas Lakacauskas
День летнего солнцестояния является первым днем астрономического лета в Северном полушарии. Период, когда солнце находится на пиковой высоте над планетой, выпадает на 20, 21 или 22 июня. С этим днем с древности связано множество обычаев и традиции.
В материале «Радио 1» расскажем, какого числа отмечается праздник в 2024 году, что происходит в это время, приметы и обычаи, а также что можно и нельзя делать в этот день.
День летнего солнцестояния в 2024 годуОбычно летнее солнцестояние приходится на 20 или 21 июня. На длину дня влияет географическая широта. Так, в Москве световой день продлится около 17 часов 33 минут. Крайне редко, как, например, будет в 2203 году, солнцестояние может выпасть на 22 июня.
В 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня в 23:51 по московскому времени.
Земля вращается вокруг собственной оси, проходящей через планету от Северного до Южного полюса. Эта ось наклонена примерно на 23,4° от плоскости орбиты Земли. За счёт этого в течение года Северный и Южный полюса наклоняются к Солнцу под разными углами.
Когда одно из полушарий максимально наклоняется к Солнцу, это называется летним солнцестоянием в полушарии. В Северном полушарии это явление происходит в июне, а в Южном – в декабре.
Фото: istock / SiberianArt
С древних времен самый длинный день вызывал у людей повышенный интерес, поскольку многие выстраивали свою жизнь, ориентируясь на погоду. Люди запоминали особенности какого-либо сезона, проходящие регулярно, и планировали посадки и урожай с их учетом.
Солнце — источник радости и благосостояния для людей. Когда светило находилось в небе дольше всего, это означало, что оно «слышит» самые заветные желания и просьбы. Из-за этого день солнцестояния был крайне долгожданным праздником.
Множество обрядов, связанных с самым длинным летним днем, сохранились еще со времен язычества. Славяне отмечали в самый длинный летний день праздник Ивана Купалы, однако с переходом на григорианский календарь дата сдвинулась.
По традиции народ рано вставал, чтобы встретить рассвет и получить благословение первых лучей солнца, улучшающих здоровье. Немаловажную роль играли водные процедуры: люди верили, что утренняя роса дарит молодость, красоту и удачу, а купание в водоемах на солнцестояние приносит долгую жизнь и силу.
Утром 20 июня стоит помыться, так как это считается символом очищения и обновления.
Популярной традицией праздника являются вечерние костры. Люди отправляют на природу, проводят вечера у огня, а жители городов зажигают в домах свечи.
На день летнего солнцестояния принято загадывать желания — считается, что сама вселенная в этот день способствует мечтам.
Также рекомендуется надевать яркие наряды красных, желтых, оранжевых или золотых цветов. Эти оттенки символизируют энергию, радость и страсть.
Нельзя в этот день вырывать растения и в целом вредить природе. После пикника или отдыха на природе, нужно обязательно забрать с собой весь мусор.
Не нужно давать в долг, надевать темную одежду и закрывать окна плотными занавесками или шторами – солнце должно входить в дом свободно.
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День летнего солнцестояния в 2024 годуОбычно летнее солнцестояние приходится на 20 или 21 июня. На длину дня влияет географическая широта. Так, в Москве световой день продлится около 17 часов 33 минут. Крайне редко, как, например, будет в 2203 году, солнцестояние может выпасть на 22 июня.
В 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня в 23:51 по московскому времени.
Что такое день летнего солнцестоянияДень солнцестояния – это астрономическое явление, названное так из-за «замирания» Солнца на несколько часов. Светило как будто зависает высоко в небе и долго не снижается. Причина в том, что высота звезды над горизонтом в этот день практически неизменна, отсюда и название – солнцестояние, или солнцеворот.
Земля вращается вокруг собственной оси, проходящей через планету от Северного до Южного полюса. Эта ось наклонена примерно на 23,4° от плоскости орбиты Земли. За счёт этого в течение года Северный и Южный полюса наклоняются к Солнцу под разными углами.
Когда одно из полушарий максимально наклоняется к Солнцу, это называется летним солнцестоянием в полушарии. В Северном полушарии это явление происходит в июне, а в Южном – в декабре.
Фото: istock / SiberianArt
История Дня летнего солнцестоянияВ культурах многих народов летнее солнцестояние считалось особым днем. Праздник очень любили северные жители, которые после долгой зимы больше радовались солнцу и теплу, чем другие.
С древних времен самый длинный день вызывал у людей повышенный интерес, поскольку многие выстраивали свою жизнь, ориентируясь на погоду. Люди запоминали особенности какого-либо сезона, проходящие регулярно, и планировали посадки и урожай с их учетом.
Солнце — источник радости и благосостояния для людей. Когда светило находилось в небе дольше всего, это означало, что оно «слышит» самые заветные желания и просьбы. Из-за этого день солнцестояния был крайне долгожданным праздником.
Множество обрядов, связанных с самым длинным летним днем, сохранились еще со времен язычества. Славяне отмечали в самый длинный летний день праздник Ивана Купалы, однако с переходом на григорианский календарь дата сдвинулась.
«Такие фестивали очень важны»: Как в Подмосковье прошёл традиционный праздник Сабантуй
Приметы на День летнего солнцестоянияОсобое значение в день праздника уделяют приметам погоды:
- Быстрое испарение росы утром означало ясный и теплый день;
- Много звезд на небе сулит богатый грибной урожай по осени;
- Небо без облаков означало урожайный год и хорошую погоду на весь летний период;
- Гром с градом в этот день — вестники плохого сенокоса;
- Если небо затянуто тучами, то урожай будет бедным;
- Голуби купаются в луже — следующие дни будут жаркими;
- Беспокойные птицы является признаком грозы в скором времени;
- Если парень обольет девушку водой (неважно, случайно или нарочно), это знак, что они скоро поженятся;
- Оставленный у порога пучок свежесобранной крапивы отгонит от дома беды;
- Загаданное в этот день самое сокровенное желание исполнится к концу года.
Что нужно делать в день летнего солнцестоянияСчитается, что самый длинный день переполнен энергией и от него нужно взять максимум. Лучше всего провести день солнцестояния на природе, чтобы «насытиться» солнцем.
По традиции народ рано вставал, чтобы встретить рассвет и получить благословение первых лучей солнца, улучшающих здоровье. Немаловажную роль играли водные процедуры: люди верили, что утренняя роса дарит молодость, красоту и удачу, а купание в водоемах на солнцестояние приносит долгую жизнь и силу.
Утром 20 июня стоит помыться, так как это считается символом очищения и обновления.
Популярной традицией праздника являются вечерние костры. Люди отправляют на природу, проводят вечера у огня, а жители городов зажигают в домах свечи.
На день летнего солнцестояния принято загадывать желания — считается, что сама вселенная в этот день способствует мечтам.
Также рекомендуется надевать яркие наряды красных, желтых, оранжевых или золотых цветов. Эти оттенки символизируют энергию, радость и страсть.
«Такие фестивали очень важны»: Как в Подмосковье прошёл традиционный праздник Сабантуй
Что нельзя делать в день летнего солнцестоянияВ светлый день праздника нельзя конфликтовать, проявлять эгоизм и агрессию. Стоит сохранять настрой на позитив и избавляться от темных мыслей.
Нельзя в этот день вырывать растения и в целом вредить природе. После пикника или отдыха на природе, нужно обязательно забрать с собой весь мусор.
Не нужно давать в долг, надевать темную одежду и закрывать окна плотными занавесками или шторами – солнце должно входить в дом свободно.
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Алина Юрчак