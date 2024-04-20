«Личная трагедия»: Советник главы ДНР – о гибели военкора Еремина

Cоветник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина личной трагедией. Он рассказал газете, что был вместе с журналистом в Волновахе в дни, когда город подвергался штурму и был освобожден.