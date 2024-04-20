«Личная трагедия»: Советник главы ДНР – о гибели военкора Еремина

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Cоветник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина личной трагедией. Он рассказал газете, что был вместе с журналистом в Волновахе в дни, когда город подвергался штурму и был освобожден.
«Мы с ним пересекались не единожды в Мариуполе, на улицах пылающего города, когда его освобождали, я спускался с ним в катакомбы «Азовстали», и для меня он стал воплощением такого молодого, современного репортера», – высказался Кимаковский.
Ранее мать ребенка-аутиста Юлия Свирщевская рассказала, что Семен Еремин помог ей и ее сыну эвакуироваться из села Никольское Донецкой народной республики (ДНР) в 2022 году во время обстрелов.
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