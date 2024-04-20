«Спас от обстрелов»: мать ребенка с аутизмом о погибшем военкоре Еремине

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Мать ребенка с аутизмом Юлия Свирщевская рассказала, что в 2022 году военный корреспондент «Известий» Семен Еремин помог ей и ее сыну эвакуироваться из поселка Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). В интервью изданию она рассказала, что запомнила доброту и чуткое отношение журналиста к своему ребенку.
«Он нас забрал, рискнул, забрал вдвоем с Колей, привез в Донецк к маме, вынес сумки. Я не видела такой любви к детям, небезразличия к людям», – подробно описала свое спасение женщина.
Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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