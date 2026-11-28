Лицо мужчины восстанавливали два дня после несчастного случая
В Китае сотрудники похоронного бюро потратили двое суток на восстановление лица мужчины, погибшего в результате несчастного случая на заводе. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Чжоу Ван более десяти лет работает танатопрактиком. По его словам, самым сложным случаем в практике стал мужчина, упавший в промышленный смеситель: его тело было настолько повреждено, что опознать человека было практически невозможно. Вместе с двумя коллегами Чжоу восстанавливал черты лица «клиента» по фотографии. Специалисты сравнивали форму бровей, высоту и угол наклона переносицы, а затем с помощью скульптурной глины, косметики и силикона постарались вернуть покойному знакомые черты. Работа заняла 48 часов.
Чжоу также вспомнил про случай с подростком, болевшим лейкемией. Родители просили вернуть сыну более здоровый вид, и танатопрактик с коллегами немного скорректировал ему щеки. Специалист отметил, что подобные просьбы помогают близким сохранить светлую память о родном человеке.
Ранее другой сотрудник похоронного бюро рассказал о странных случаях во время работы.
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