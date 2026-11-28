28 ноября 2026, 05:33

В Китае танатопрактики два дня восстанавливали лицо погибшего на заводе мужчины

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Китае сотрудники похоронного бюро потратили двое суток на восстановление лица мужчины, погибшего в результате несчастного случая на заводе. Об этом пишет газета South China Morning Post.