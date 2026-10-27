Названы самые опасные пляжи Бали

27 октября 2026, 01:12

BASARNAS: пять пляжей на Бали считаются наиболее опасными для туристов

Фото: iStock/Lichtwolke

В январе — сентябре 2026 года наиболее опасными для туристов пляжами Бали признаны Чемонгкак, Паданг‑Паданг, Ньянг‑Ньянг, Темблес и Келингкинг. Отдыхающим на этих побережьях угрожают приливы, мощные течения и крутые скалистые обрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на поисково‑спасательное управление Денпасара службы BASARNAS.