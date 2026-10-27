Названы самые опасные пляжи Бали
В январе — сентябре 2026 года наиболее опасными для туристов пляжами Бали признаны Чемонгкак, Паданг‑Паданг, Ньянг‑Ньянг, Темблес и Келингкинг. Отдыхающим на этих побережьях угрожают приливы, мощные течения и крутые скалистые обрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на поисково‑спасательное управление Денпасара службы BASARNAS.
Так, на пляжах Чемонгкак и Паданг‑Паданг недавно сразу четырём россиянам понадобилась помощь спасателей, которых отрезало от берега из-за прилива. Особенно сложной была ситуация на Чемонгкаке — двое туристов оказались заблокированы под скалой, и для их эвакуации пришлось привлекать вертолёт.
В районе Печату на юге Бали (сюда входят пляжи Чемонгкак, Паданг‑Паданг и Ньянг‑Ньянг, а также мыс Мебулу) спасатели провели несколько операций по спасению иностранцев. В результате удалось выручить четверых человек, но двое туристов погибли.
Трагические случаи произошли и на других пляжах: на Темблесе течением унесло туриста из Польши, а на Келингкинге (остров Нуса‑Пенида) с обрыва упала девушка из Австралии. Кроме того, в районе Waterblow в Нуса‑Дуа спасатели оказали помощь россиянину, которого сносило сильным течением.
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