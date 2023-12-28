Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»

Фото: istockphoto/Milos Bjelica
Фильм «Свингеры» выйдет в эфир под другим названием.
Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Сообщается, что Первый канал изменил название фильма «Свингеры» на «Новогоднее приключение». Причина таких изменений не уточняется.
По сюжету, две семейные пары едут на свингерскую вечеринку в Новый год в поисках острых ощущений и в надежде решить кризис в отношениях. Но эксперимент успехом не увенчался.
Фильм «Свингеры» вышел в прокат 6 января 2022 года. Режиссер картины — Дмитрий Фикс. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Наталья Рудова и Илья Носков.
Гендиректор ТНТ Тина Канделаки объяснила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.
Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.По словам Канделаки, пересъемка требуется для того, чтобы сделать фильм более острым и интересным.
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По сюжету, две семейные пары едут на свингерскую вечеринку в Новый год в поисках острых ощущений и в надежде решить кризис в отношениях. Но эксперимент успехом не увенчался.
Гендиректор ТНТ Тина Канделаки объяснила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.
Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.По словам Канделаки, пересъемка требуется для того, чтобы сделать фильм более острым и интересным.
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Мария Фирсова