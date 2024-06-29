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Лучшими племенными животными Подмосковья признали коров из Пушкинского округа

29 июня 2024, 16:37
Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Коровы, представляющие хозяйства Пушкинского городского округа, заняли первое и третье призовые места на выставке племенных животных «Звёзды Подмосковья-2024», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Животных на конкурс представили крупного рогатого скота мясных и молочных пород представили более 30 сельскохозяйственных организаций из разных округов Подмосковья. За звание лучшей боролись 67 претенденток», — отмечается в сообщении.

В итоге первое место и звание абсолютной чемпионки завоевала корова по кличке Давность из пушкинского предприятия «Лесные Поляны», а третье место — её землячка корова Руза из предприятия «Зеленоградское».



Отмечается, что выставка проводилась на территории национального парка «Русь» в деревне Орлово Ленинского городского округа.

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В подмосковном ЖК «Новое Видное» построят паркинг на 309 машин
01 июля 2024, 10:06

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Наземный паркинг, рассчитанный на размещение 309 автомобилей, построят на территории жилого комплекса «Новое Видное» в Ленинском городском округе, соответствующее разрешение застройщику — ГК «Самолёт» — выдало областное министерство жилищной политики, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь наземного паркинга составит 10,7 тыс. квадратных метров. На первом этаже предусмотрено десять машино-мест для маломобильных людей. Кроме того, там организуют автомойку на четыре места и станцию техобслуживания — также на четыре места. Въезды и выезды будут организованы через автоматический шлагбаум», — говорится в сообщении.
На прилегающей к паркингу территории проложат пешеходные дорожки, посеют газоны, высадят кустарник и поставят скамейки.

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Экспедиция «Союза Отцов» посетит Подмосковье
01 июля 2024, 09:48

Фото: медиасток.рф

Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз Отцов» организовала масштабную мотоэкспедицию по 40 регионам России, в июле она посетит Московскую область, сообщает пресс-служба организации.
«Экспедиция «Год семьи — дорогами России» стартовала 1 июня — в Международный день защиты детей. В рамках экспедиции корреспондент «Союза Отцов» Ольга Безрукова проедет на мотоцикле около 30 тысяч километров по 40 регионам страны. Цель экспедиции — знакомство с природными красотами и семейными традициями, рассказ о людях и семьях, чтобы внести вклад в единение российских народов», — говорится в сообщении.
В ходе экспедиции корреспондент посетит различные религиозные центры, природные и исторические памятники, примет участие в региональных общественно-культурных мероприятиях. В Московской области экспедицию ожидают с 11 по 13 июля, где корреспондент вместе с местными членами «Союза Отцов» планирует посетить парк «Патриот».

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#подмосковье
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Суд отправил в колонию военного, пропустившего службу в Новый год
01 июля 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Diy13

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Алексея Черных. Он признан виновным во временном уклонении от военной службы.
Как сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, 31 декабря 2023 года, в канун Нового года, военнослужащий не вернулся в часть из отпуска. По всей вероятности, празднование солдатом Нового года сильно затянулось, так как он прибыл по вызову в военный комиссариат только 21 февраля 2021 года, вследствие чего его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

Суд признал Черных виновным во временном уклонении от воинской службы и приговорил к пяти годам лишения свободы. Наказание военнослужащий будет отбывать в колонии-поселении.

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#наказание
#военные
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РБК рассказал о жизни села участников терактов в Махачкале и Дербенте
01 июля 2024, 09:16

Фото: istockphoto/waewkid

В нападении на церкви и синагоги, а также в убийствах полицейских и мирных жителей в Махачкале и Дербенте участвовали выходцы из дагестанского села Сергокала. Одного из сыновей бывшего главы Сергокалинского района следователи считают организатором преступной группы.
О том, как и чем живёт предгорное село Сергокала, рассказали журналисты издания РБК. Этот административный центр Сергокалинского района находится в 70 километрах от Махачкалы, проживают в нём почти девять тысяч человек. Участие в нападении 31-летнего Османа и 37-летнего Адиля Омаровых, а также других выходцев из села стало для всех шоком, никто не ожидал такого, говорят местные жители.

«Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? <...> Может, у нас есть еще главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — прокомментировал арест отца семейства Магомеда Омарова глава Дагестана Сергей Меликов.

Всего у Омарова восемь детей. Шестеро вместе с отцом были арестованы после терактов по статьям о мелком хулиганстве. Один из мужчин попросил прощения у всех пострадавших за теракт, который совершил его брат, сказав, что сам он всегда был против терроризма и экстремизма.

По словам местных жителей, слухи о наличии в Сергокале «спящих ячеек» ходили между жителями, но никто не знал, что в них участвуют именно эти люди. Все участники нападения ходили в одну мечеть, жители села между собой называли её «ваххабитской». Сельчане рассказали также, что Осман и Адиль Омаровы имели очень сильные связи с Турцией и постоянно туда ездили. Осман жил там полтора года и вернулся на родину в апреле.

Жители Сергокалы считают, что своим поступком террористы опозорили село.

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Пора съезжать: Мать жестоко наказала дочь за найденные в ящике секс-игрушки
Мать обнаружила секс-игрушки дочери и отказалась идти на её выпускной
01 июля 2024, 08:56

Фото: iStock/marshack

Мать отказалась идти на выпускной дочери, когда обнаружила в её ящике секс-игрушки. Такой историей поделилась пользовательница платформы Reddit.
«Я оставила некоторые из наших с парнем секс-игрушек в ящике своего стола. Я и не думала, что это может вызвать столько шума, потому что я всегда храню там презервативы и смазку. Они лежали впереди, а более неприличные предметы — в черном мешке», — поделилась девушка.

По её словам, они и подумать не могла, что родители станут рыться в её вещах и откроют «тайный» мешок.

После случившегося мать отказалась идти на выпускной 22-летней девушки и заявила, что дочь стала ей противна.

Пользователи Reddit посоветовали автору поста скорее съезжать от родителей.

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#родители
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Стало известно будущее разрушенного при теракте «Крокуса»
Воробьёв: Часть сгоревшего «Крокус Сити Холла» могут передать под выставку
01 июля 2024, 08:34

Фото: Официальный сайт Кремля

Часть пострадавшего при теракте «Крокус Сити Холла» могут передать под выставочные площади, об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Там будет скорее всего выставочная площадь», — заявил Воробьёв.

По словам губернатора, концертного зала на месте «Крокуса» больше не будет, а его точная судьба будет определена после полного восстановления.

Напомним, один из самых страшных терактов в истории современной России произошёл 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Ворвавшиеся в здание боевики расстреляли зрителей, ожидавших начала концерта, а затем подожгли «Крокус». По официальным данным, при теракте погибли не менее 145 человек.

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#андрей воробьёв
#крокус сити холл
#подмосковье
#красногорск
#теракт
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Минюст США решил предъявить компании Boeing обвинение в преступном мошенничестве
01 июля 2024, 08:18

Фото: istockphoto/Wolterk

Министерство юстиции США приняло решение выдвинуть против корпорации Boeing уголовные обвинения. Это было вызвано нарушением договорённости, связанной с крушением самолётов этой марки в 2018-2019 годах.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, в американском Минюсте пришли к выводу, что компания нарушило соглашение от 2021 года. Оно защищало Boeing от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчётности.

Как сообщает источник, обвинение против корпорации будет включать только один пункт — обман правительства США в части мер по обеспечению безопасности полётов. Ожидается, что формальное решение будет принято и оглашено министерством юстиции США до 7 июля.

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#министерство
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Жителей Москвы предупредили об аномальной жаре в начале июля
Вильфанд сообщил об аномально высоких температурах в Москве в начале июля
01 июля 2024, 04:27

Фото: istockphoto/SUNG YOON JO

В начале июля в Москве ожидается аномальная жара, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«Все аномально, причем близко к рекордно аномальным значениям. 1 июля самая высокая температура была в 1898 году, то есть в позапрошлом веке», – сообщил метеоролог.

Он подчеркнул, что тогда температура достигла плюс 32,6 градусов.

2 и 3 июля ожидается плюс 32-34 градусов, а 4 июля – плюс 32 градуса. Специалисты пришли к выводу, что до конца недели температура опустится как минимум на 6-7 градусов.

Ранее руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов перечислил условия для понижения температуры. По его словам, 6 и 7 июля температура вернется к 25 градусам.

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В Москве завершилась выставка трофейной техники ВСУ
01 июля 2024, 00:34

Фото: iStock/Michele Ursi

Выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Поклонной горе в Москве завершилась, сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, с 1 мая по 30 июня выставку посетили более 1,3 миллиона человек.

В дальнейшем экспозиция будет развиваться и открыта для посетителей в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Затем выставка будет перевезена в Санкт-Петербург, где ее покажут жителям и гостям города.

На открытой площадке были выставлены 33 единицы военной техники производства таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Австрия, Австралия, Финляндия, Турция, Чехия и Украина.

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