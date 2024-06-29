Лучшими племенными животными Подмосковья признали коров из Пушкинского округа

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Коровы, представляющие хозяйства Пушкинского городского округа, заняли первое и третье призовые места на выставке племенных животных «Звёзды Подмосковья-2024», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Животных на конкурс представили крупного рогатого скота мясных и молочных пород представили более 30 сельскохозяйственных организаций из разных округов Подмосковья. За звание лучшей боролись 67 претенденток», — отмечается в сообщении.
В итоге первое место и звание абсолютной чемпионки завоевала корова по кличке Давность из пушкинского предприятия «Лесные Поляны», а третье место — её землячка корова Руза из предприятия «Зеленоградское».
Отмечается, что выставка проводилась на территории национального парка «Русь» в деревне Орлово Ленинского городского округа.
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