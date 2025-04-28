Выявили настоящую причину смерти оскароносного актера и легенды Голливуда Джина Хэкмена

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Достать коротышку»)
Причиной смерти двухкратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена стали хронические сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на результаты вскрытия, исключившие хантавирусную инфекцию.
Согласно данным экспертизы, у 95-летнего актёра диагностировали тяжёлый атеросклероз, гипертоническую болезнь с поражением почек, а также выявили последствия операций на сердце, включая шунтирование и замену аортального клапана. Помимо этого были зафиксированы нейродегенеративные признаки, связанные с болезнью Альцгеймера.
А вот хантавирус, несмотря на наличие грызунов в доме Хэкмена в Санта-Фе, у актера обнаружен не был. Ранее портал TMZ, ссылаясь на отчёт департамента здравоохранения Нью-Мексико, указывал на антисанитарию в хозяйственных постройках актёра, где обитали мыши — переносчики вируса.
Однако вскрытие подтвердило, что Хэкмен скончался 18 февраля от сердечных осложнений, а его супруга Бетси Аракава — 11 февраля — действительно от хантавирусного легочного синдрома.
Джин Хэкмен, известный по фильмам «Французский связной», «Непрощённый» и «Семейка Тененбаум», завершил карьеру в 2004 году. Его последней работой стала комедия «Добро пожаловать в Лосиную бухту». Более подробно о том, кто такой Джин Хэкмен и его огромной значимости для голливудского кино читайте в нашем материале.
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А вот хантавирус, несмотря на наличие грызунов в доме Хэкмена в Санта-Фе, у актера обнаружен не был. Ранее портал TMZ, ссылаясь на отчёт департамента здравоохранения Нью-Мексико, указывал на антисанитарию в хозяйственных постройках актёра, где обитали мыши — переносчики вируса.
Джин Хэкмен и Бетси Аракава (Фото: кадр Youtube-трансляции LiveNOW from FOX о «подозрительной» смерти пары)
Однако вскрытие подтвердило, что Хэкмен скончался 18 февраля от сердечных осложнений, а его супруга Бетси Аракава — 11 февраля — действительно от хантавирусного легочного синдрома.
Джин Хэкмен, известный по фильмам «Французский связной», «Непрощённый» и «Семейка Тененбаум», завершил карьеру в 2004 году. Его последней работой стала комедия «Добро пожаловать в Лосиную бухту». Более подробно о том, кто такой Джин Хэкмен и его огромной значимости для голливудского кино читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева