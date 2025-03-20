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Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска

Экономист Балынин: уйти в отпуск в 2025 году выгоднее всего в июле
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В 2025 году выгоднее всего уйти в отпуск в июле. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В июне 19 рабочих дней, в июле — 23 рабочих дня, в августе — 21 рабочий день, и при увеличении числа рабочих дней стоимость одного рабочего дня ниже. Соответственно, в эти месяцы выгоднее уходить в отпуск», — пояснил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, наибольший объем выплат будет в июле. Поэтому уйти в отпуск выгоднее всего именно в этот месяц, заключил эксперт.

Ранее тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь рассказала, что в майские праздники можно хорошо отдохнуть в Египте. По ее словам, в это время там уже достаточно теплая погода, уходят ветра и отдых будет комфортным.

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Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о рекордно высоком давлении в выходные
20 марта 2025, 19:29

Фото: iStock/AlexStepanov

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в выходные дни в столичном регионе ожидается рекордное повышение давления из-за мощного антициклона.
«И сегодня, и завтра давление повышенное, оно выше нормы на 6−8 миллиметров. Но уже в субботу оно будет примерно на 18 миллиметров выше нормы, а в воскресенье будет близко к рекордному значению. По расчётам наших моделей — 765 мм», — рассказал синоптик в беседе с RT.

Он также напомнил, что в 12 часов и 1 минуту по московскому времени будет весеннее равноденствие. С этого момента световой день начинает увеличиваться, а природа окончательно пробуждается.

Синоптик добавил, что в столице ожидается заметное повышение температуры до 10-15 °С.

При этом в пресс-службах маркетплейсов Wildberries и «Яндекс Маркет» рассказали Агентству городских новостей «Москва», что спрос на летнюю резину на маркетплейсах в 2025 году растет быстрее из-за раннего прихода потепления.

«В текущем году в связи с ранней весной мы наблюдаем повышенный спрос на летние шины уже в начале марта. По сравнению с 1–18 февраля за период 1–18 марта обороты показали значительный для такого короткого промежутка рост — на 20%», — сказали в пресс-службе Wildberries.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» также отметили, что теплая погода ускорила старт сезонного спроса на летние шины.

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Весеннее равноденствие 20 марта: история, традиции и приметы
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#традиции
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#спрос
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Россиян предупредили о смертельной опасности гаджетов
IT-эксперт Маляревский: гаджеты нельзя брать с собой в ванну
20 марта 2025, 18:53

Фото: iStock/ssuaphoto

В современном мире электронные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем их для работы, общения, развлечений и обучения. Однако, несмотря на все преимущества, неправильное использование зарядных устройств может привести к серьезным последствиям, включая пожары и поражения электрическим током.
Обозреватель «Новости Айти канала» Александр Маляревский в беседе с «Радио 1» напомнил, что к электрическим устройствам следует относиться очень осторожно.

«Не подключать их к неисправным розеткам, избегать контактов с водой, не подвергать нагреву. Это стандартные требования, что для электрических лампочек, что для гаджетов», — рассказал эксперт.

По его словам, в основном риск возгорания возникает, когда зарядное устройство подключают к «непонятной розетке».

«К розетке, например, которая болтается и искрит. Это проблема. Также часто мы тащим гаджеты с собой в ванну, где подключаем к зарядному устройству. Если уронить в воду, можно получить поражение электрическим током — вплоть до смерти», — предостерег специалист.

Он добавил, что прямые солнечные лучи, которые становятся все горячее, тоже опасны.

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#смерть
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Детский омбудсмен РТ Волынец не поддержала запрет турецких сериалов в РФ
20 марта 2025, 18:47

Фото: iStock/naumoid

Решить демографические вопросы в России только через запреты турецких сериалов нельзя. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, комментируя инициативу общественного движения «Ветераны России».
Напомним, представители движения предложили запретить турецкие сериалы в России из-за их негативного влияния на демографическую ситуацию. Так, инициаторы считают, что россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским представителям сильного пола.

«Одними запретами невозможно решить проблему, в том числе демографическую. Если мы запретим детям какие-то сериалы, фильмы, мультфильмы, то мы должны предложить что-то взамен. А что мы можем предложить взамен?» — отметила Волынец в беседе с «Татар-информ».

Она добавила, что в российских сериалах много измен, разводов и проституции. Многие из них пропагандируют развратную жизнь, обманы, козни, интриги.

Так, Волынец считает, что нужно не запрещать сериалы другой страны, а самим создавать позитивный контент, пропагандирующий многодетность, семейные ценности и любовь.

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Весенний солнцеворот 21 марта: как пробудить удачу и гармонию в жизни, народные приметы
20 марта 2025, 17:44

Фото: iStock/Muzka

В России 21 марта отмечают народный праздник Весенний солнцеворот, который символизирует приход весны и возвращение жаворонков. Этот день характеризуется равной продолжительностью дня и ночи.
Он также известен под названиями «Вербоносица», «Вербоносный день», «День весеннего равноденствия» и «Вешнее равноденствие». Название «Вербоносица» связано с тем, что к этой дате обычно начинает распускаться верба, которую наши предки считали магическим растением.

В этот день существует множество примет и традиций, укоренившихся в народной культуре. Более подробно о запретах и приметах читайте в материале «Радио 1».

История праздника

День весеннего равноденствия — один из древнейших праздников человечества, который отмечают многие народы мира. В этот день Солнце пересекает небесный экватор, продолжительность дня становится равной продолжительности ночи. С древних времен этот праздник символизировал пробуждение природы после зимы и начало нового жизненного цикла.

Фото: iStock/Muzka

Приметы дня

На Весенний солнцеворот существовали разнообразные традиции и обряды. Например, выпекали фигурки из теста в виде птиц, которые подкидывали вверх, веря, что это привлечет счастье и благополучие.

Распространены были гадания с использованием печенья «жаворонка», где в тесто добавляли мелкие предметы с определенными значениями, предсказывая будущее.

Кроме того, в этот день раскрашивали яйца, нанося на них знаки, символизирующие землю, солнце и новую жизнь, что позже стало традицией на Пасху.

Также к дню весеннего равноденствия приурочивалась традиция приносить в дом ветки вербы, считавшейся защитницей от бытовых неприятностей и болезней. В то же время с вербой были связаны и суеверия о ее негативном воздействии, например, о том, что посадка вербы может привести к смерти человека.

Несмотря на это, верба использовалась и в лечебных целях: из ее коры готовили чаи и отвары для лечения различных заболеваний.

Фото: iStock/lisaaMC

Что можно делать 21 марта

Встречать восход солнца
Это символизирует обновление жизни и начало нового этапа.

Приготовить праздничное блюдо
На Руси пекли блины, символизирующие солнце. Блины подавались с медом, вареньем или сметаной.

Украшать дом веточками вербы или березы
Эти растения считаются символами весны и обновления.

Запускать воздушных змеев
Этот обычай пришел из восточных культур и символизирует свободу и легкость.

Фото: iStock/diane39
Освящение воды
Вода, освященная в этот день, считается особо чистой и целительной.

Разжигать костры
Костры служили символом очищения и изгнания злых духов.

Обновление гардероба
Весенний солнцеворот — отличный повод избавиться от старых вещей и приобрести новые.

Отправляться на природу
Прогулки на свежем воздухе заряжают энергией и поднимают настроение.

Фото: iStock/gretanrk

Забота о здоровье
Занятия спортом, правильное питание и уход за собой помогут сохранить здоровье и красоту.

Что нельзя делать в этот день?

1. Ругаться и ссориться. Негативные эмоции могут негативно сказаться на дальнейшем течении года.

2. Заниматься тяжелой физической работой. Лучше посвятить этот день отдыху и созидательным занятиям.

3. Брать взаймы.

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#традиции
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Умер поэт и драматург Вадим Жук
Поэт, драматург и сценарист Вадим Жук скончался на 79-м году жизни
20 марта 2025, 17:27

Фото: iStock/jorgeantonio

Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест».
Поэт умер на 79-м году жизни. Как сообщает ТАСС, в этот момент рядом с ним находилась его жена Марина Курчевская.

Информация о причине смерти и месте прощания в настоящее время не известна.

Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Его фильмография насчитывает более 15 проектов.

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