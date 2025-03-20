Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска

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В 2025 году выгоднее всего уйти в отпуск в июле. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В июне 19 рабочих дней, в июле — 23 рабочих дня, в августе — 21 рабочий день, и при увеличении числа рабочих дней стоимость одного рабочего дня ниже. Соответственно, в эти месяцы выгоднее уходить в отпуск», — пояснил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, наибольший объем выплат будет в июле. Поэтому уйти в отпуск выгоднее всего именно в этот месяц, заключил эксперт.
Ранее тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь рассказала, что в майские праздники можно хорошо отдохнуть в Египте. По ее словам, в это время там уже достаточно теплая погода, уходят ветра и отдых будет комфортным.
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