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Макарьев день 1 февраля: народные приметы и как не притянуть к себе в дом несчастья

Фото: iStock/bruev

Фото: iStock/bruev

1 февраля в народном календаре отмечается Макарьев день, который посвящён святому Макарию. Этот день считается особенным, и с ним связано множество народных примет и традиций. Важно знать, что в этот день нельзя делать, чтобы не притянуть к себе несчастья. Подробности – в материале «Радио 1».


История праздника


Макарьев день имеет глубокие корни в православной традиции. Святой Макарий был известным подвижником и защитником веры, и его день отмечается как время для размышлений и духовного очищения. В старину считалось, что в этот день важно соблюдать определённые правила, чтобы избежать бед и неудач. Второе название торжества — Макар-весноуказчик. Оно связано с тем, что по первому дню февраля раньше определяли, когда наступит весна, и какой она будет.


Традиции праздника


В Макарьев день принято проводить время с семьёй, делиться историями. Люди собираются за столом, молятся за здоровье близких. Также в этот день часто проводятся обряды очищения, которые помогают избавиться от негативной энергии. В день Макария-весноуказчика хозяйки жгли полынь, чтобы её аромат изгнал всё негативное из дома. Считалось, что такое окуривание травами помогает очистить жильё от болезней, неприятных запахов и зимнего застоя.

Женщины, стремящиеся сохранить свою красоту, могут следовать старинной традиции. Предки в этот день готовили отвар из лука, в котором затем кипятили 12 яиц. После остывания отвара им полоскали голову, а яйца и луковицы выбрасывали. Этот обряд помогал прогнать болезни и укрепить здоровье.
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Что нельзя делать 1 февраля


В Макарьев день не рекомендуется вступать в споры и конфликты. Считается, что негативная энергия может притянуть несчастья и болезни. В народной традиции говорилось, что в этот день нельзя заниматься земледелием или проводить какие-либо работы на улице. Это связано с тем, что земля в этот день «отдыхает», и любые работы могут принести лишь разочарование.

Не стоит в этот день начинать новые финансовые проекты или делать крупные покупки. Считается, что такие действия могут привести к убыткам и финансовым проблемам. Чужих людей лучше не пускать в дом 1 февраля, так как они якобы могут забрать счастье и удачу семьи.


Фото: iStock/YuTphotograph

Приметы погоды на 1 февраля



Считается, что погода в день Макария предвещает, каким будет весь февраль. Если 1 февраля стоит ясная солнечная погода и с крыш капает вода, это свидетельствует о ранней весне. В то время как метель в этот день предвещает ненастный месяц с сильными ветрами и снегопадами, а пасмурная погода продлится до марта. Звёздное небо в ночь на 1 февраля намекает на затяжную зиму. Если вокруг солнца видны круги, стоит ожидать метели. А если в первый день февраля начинается сильная метель, то она может продолжаться долго и будет мести до самой Масленицы.

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Синоптик Шувалов раскрыл, с какой даты в Москве закончится тепло
Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москву вернутся морозы
31 января 2025, 16:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

За окном москвичей и жителей области весенняя погода. Люди постепенно снимают теплые пуховики и шубы. Но стоит ли торопится? Вернутся ли настоящие зимние морозы?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на следующей неделе погода будет зимней.

«Более похожая на зиму погода будет на следующей неделе. Это серия из пяти недель сплошных рекордов закончится сегодня. В конце следующей недели морозы усилятся до -8 и -10 градусов. Будет небольшой снег. А к середине следующей недели земля укроется снегом на 4-5 сантиметров», — сказал синоптик.

По его словам, все отклонения и аномальности позади, и возвращается нормальный зимний период.

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Мобильные эколаборатории Подмосковья совершили за месяц более 90 выездов
31 января 2025, 15:56

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свыше 90 выездов для исследования качества атмосферного воздуха, воды, а также уровня шума совершили в январе в Московской области мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга», сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«По итогам выездов было направлено 16 уведомлений о необходимости принять мере и организовать работы по недопущению негативного воздействия на окружающую среду», — отмечается в сообщении.
Выезды мобильных экологических лабораторий в Московской области проводятся по заявкам управления государственного эконадзора, а также по обращению жителей. Кроме того, в регионе действует стационарные посты контроля качества атмосферного воздуха. Они размещены в 322 точках.

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#подмосковье
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В Подмосковье за год на бюджетной основе от бешенства привили 48 тыс. кошек
31 января 2025, 15:48

Фото: iStock / SbytovaMN

За прошлый год в государственных ветеринарных клиниках от бешенства вакцинировали на бюджетной основе 47,6 тыс. кошек. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Вакцинацию проводили отечественным препаратом «Рабикан», который выпускает «Щёлковский биокомбинат» из городского округа Лосино-Петровский. Помимо этого, можно привить кошку комплексной отечественной или импортной вакциной, которая позволяет защитить и от других заболеваний. Всего за прошлый год кошкам провели свыше 78 тыс. вакцинаций, направленных на борьбу с бешенством, панлейкопенией, калицивирусной, герпесвирусной инфекциями и другими заболеваниями», – отметили в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что получить консультацию, узнать график работы ближайшей ветеринарной клиники или записаться на приём можно на портале госуслуг Московской области или по телефону 8 (495) 668-01-25.

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#ветеринары
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Подмосковные учителя могут подать заявку на участие в «Социальной ипотеке»
31 января 2025, 15:06

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в программе «Социальная ипотека», благодаря которой педагоги могут получить жильё с минимальными затратами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Приём заявок продлится до 31 марта. Направлять их можно через региональный портал госуслуг или по электронной почте soc-ipoteka@kuro-mo.ru.
«В рамках программы регион полностью оплатит стоимость квартиры, а учитель будет платить лишь проценты по кредиту. Программа доступна учителям начальных классов, преподавателям математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ со стажем работы на территории России не менее пяти лет», –пояснили в ведомстве.
Кроме того, молодые учителя, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж на территории Подмосковья не менее трёх лет, тоже могут стать участниками программы независимо от специальности.

Все условия участия в программе можно найти на сайте регионального Минобразования.

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#социальная ипотека
#жильё
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В Химках выставили на торги три подряда на ремонт дворов
31 января 2025, 14:39

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Более десяти дворовых территорий планируется отремонтировать в городском округе Химки в 2025 году, подряды на проведение работ выставлены на электронные торги, соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Первый подряд включает в себя выполнение работ в пяти дворах по адресам: улица Дружбы, 10, 12, 14, Парковая улица, 12 (Новые Химки), улица Мичурина, 12, 14, 16, 18 (Старые Химки), Первомайская улица, 26 (Сходня) и у дома №4 в деревне Юрлово», — говорится в сообщении.
По второму подряду надо будет отремонтировать дворы на улице Родионова, 9, 9А, 11 (Новые Химки), на Юбилейном проспекте, 72 (Новые Химки), на Парковой улице, 5 и на Молодёжной улице, 30, 30А, 32, 34 (Новые Химки).

Третий подряд охватывает работы в дворах у домов №№7 и 9 по улице Машинцева (Новые Химки), у дома 4 по улице Чкалова (Старые Химки), а также у дома №4 во 2-м Чапаевском переулке и у дома №6 по улице Чапаеа (Сходня).

Начальная цена первого лота составляет более 38 млн рублей, второго — более 48 млн рублей и третьего — свыше 33 млн рублей. Заявки принимаются до 11 февраля.

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#комитет по конкуретной политике мо
#торги
#химки
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В Подольске снесли полуразрушенное здание бывшего общежития
31 января 2025, 14:06

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажное здание бывшего общежития, находившееся в аварийном состоянии, снесли на 2-й Комсомольской улице в Подольске, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание было построено в 1950 году, его общая площадь составляла около 165 квадратных метров. Постройку, находящуюся в непосредственной близости от жилых домов, признали аварийной, она долгое время не эксплуатировалась и стояла заброшенной. Со временем основные элементы строительных конструкций почти полностью разрушились, в связи с этим задание было решено снести», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В четвёртом квартале 2024 года полуразрушенное здание снесли. В настоящее время участок, который занимало бывшее общежитие, полностью освобождён от аварийного объекта и очищен от строительного мусора.

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Четвертый лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в «Столото»
31 января 2025, 13:53

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Четвертый лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в «Столото». Как пишет РИА Новости, речь идет о лотерее «Новогодний миллиард».
«Четвертый лотерейный миллиардер, победитель «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», обратился в лотерейный центр «Столото» для оформления выигрыша, направив необходимый пакет документов почтовой службой. Сейчас победитель проходит процесс оформления формальностей», — сказано в материале.
Тираж состоялся 1 января, он определил также 90 лотерейных миллионеров.

Как отметили в компании, победитель вправе сохранить свою анонимность.

Перед этим стало известно, что жительница ХМАО стала победительницей лотереи в новогоднюю ночь. Ей посчастливилось выиграть довольно крупную сумму.

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Три участка земли и квартира: суд арестовал главу представительства Минобороны Болгарева. Взятка в 14 млн и солидное имущество жены
31 января 2025, 13:40

Фото: istockphoto/zoka74

Начальника представительства Минобороны России Сергея Болгарева арестовали за взятку в размере 14 миллионов рублей. Подробности уголовного дела – в материале «Радио 1».

Сергей Болгарев арестован: подробности


В период с 2017 по 2023 год Болгарев получил от генерального директора ОАО «Импульс» Сергея Кузьменко взятки на общую сумму свыше 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенной этим предприятием.

Кроме того, чиновник оказывал предпринимателю покровительство при выполнении государственного оборонного заказа. За указанный период между Минобороны и «Импульсом» было заключено более десяти госконтрактов на сумму свыше 500 миллионов рублей, по которым производилась продукция для обеспечения подразделений, участвующих в специальной операции.

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Расследование уголовного дела находится на контроле в главном военном следственном управлении СК РФ.

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Имущество жены и декларация о доходах


Жена Сергея Болгарева с 2018 по 2020 год владела почти 30 сотками недвижимости. Эти данные были получены «Лента.ру» из деклараций о доходах чиновника, опубликованных в указанный период. Согласно декларациям, доходы Болгарева в 2019 и 2020 годах составили 1 066 661 рубль и 1 139 144 рубля соответственно. Однако в 2018 году его доход значительно превышал эти цифры и составил 8 159 498 рублей.

Доход супруги Болгарева в указанные годы составлял около 1 миллиона рублей. В течение этого времени на нее было зарегистрировано несколько объектов недвижимости: три земельных участка площадью 600, 950 и 1200 квадратных метров, а также квартира площадью 144,5 квадратных метра.

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Кинологи рассказали, как собаки реагируют на лай и рычание человека
Кинолог Голубев: собака реагирует на интонацию и изученные команды
31 января 2025, 13:30

Фото: iStock/SeventyFour

Бывает, что хозяин в шутку начинает рычать или гавкать на собаку. Питомцы на такое поведение реагируют по-разному: кто-то отвечает лаем, другие пугаются, третьи смотрят на хозяина с недоуменным видом.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что реакция питомца может быть связана с поведением хозяина.

«Реакция любимца на ваше поведение может быть непредсказуемой и даже небезопасной. Лучше общаться с собакой привычным для нее способом, с помощью ранее изученных команд, которые она хорошо знает и умеет различать», — прокомментировал эксперт.

Поймет ли собака человеческое рычание или лай


Собаки приспособились к жизни с человеком, они понимают, что он принадлежит к другому виду, рычание и лай могут напугать, вызывать стресс и даже агрессию у животного. Дело в том, что собака не способна воспринимать человеческую речь. Она реагирует на интонацию и на ранее изученные команды, которые ассоциируются с определенным действием. Если хозяин вдруг начнет рычать или лаять, питомец может удивиться, внимательно смотреть на владельца, залаять или зарычать в ответ и даже попытаться защитить себя. Ваше поведение может сбить собаку с толку и сильно напугать.
Игры, когда вы рычите на питомца недопустимы.

Как общаться с собакой

Собаки — социальные животные и тесная коммуникация с хозяином им необходима. Нужно понимать, что наши слова не воспринимаются ими как абстрактные понятия. Наши слова – это просто команды, которые привязаны к конкретному действию. Например, «нельзя», «ко мне», «гулять». Когда вы разговариваете с питомцем, он считывает вашу интонацию, обращает внимание на позу, жесты, взгляд. Из всего этого собака делает вывод, в каком вы сейчас настроении, если слышит знакомую команду, понимает, что конкретно хочет от нее человек. Для собаки важно, чтобы рядом с ней находился надежный и предсказуемый сосед, а не хозяин, который решил полаять или порычать на питомца.

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Кинолог рассказал, из-за чего собака боится робота-пылесоса и что с этим делать

Чтобы собака вас понимала, необходимо установить правила и границы для питомца и всегда им следовать. Подкреплять поведение следует поощрением и любовью. Понятными для собаки действиями и словами-командами показывайте, что вы ждете от любимца. Всякий раз, когда он демонстрирует нужное поведение, поощряйте его. Если питомец знает, что от нее ждет хозяин, он будет спокойным и послушным. Если собака не понимает команду, постарайтесь навести ее на правильное действие. Игнорируйте поведение собаки, если она не выполняет требуемое.

Чем чаще ваши команды используются, тем быстрее усвоятся нужные действия. Оцените в каких ситуациях вы можете использовать определенные слова и постепенно вводите их в ежедневные ритуалы питомца. Не ведите себя странным для собаки образом: не меняйте ритуалов, правил, не кричите, не рычите и не провоцируйте животное. Общайтесь с собакой спокойным, дружелюбным голосом. Запрещающие команды достаточно произносить громче, но не кричите на животное. Такое общение только напугает питомца: он считает вашу злость и неадекватное состояние. Следите за своим эмоциональным состоянием, собака – ваше зеркало. Будьте спокойны и предсказуемы, это позволит вам комфортно взаимодействовать с любимцем.

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