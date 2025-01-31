Макарьев день 1 февраля: народные приметы и как не притянуть к себе в дом несчастья

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1 февраля в народном календаре отмечается Макарьев день, который посвящён святому Макарию. Этот день считается особенным, и с ним связано множество народных примет и традиций. Важно знать, что в этот день нельзя делать, чтобы не притянуть к себе несчастья. Подробности – в материале «Радио 1».
История праздника
Макарьев день имеет глубокие корни в православной традиции. Святой Макарий был известным подвижником и защитником веры, и его день отмечается как время для размышлений и духовного очищения. В старину считалось, что в этот день важно соблюдать определённые правила, чтобы избежать бед и неудач. Второе название торжества — Макар-весноуказчик. Оно связано с тем, что по первому дню февраля раньше определяли, когда наступит весна, и какой она будет.
Традиции праздника
В Макарьев день принято проводить время с семьёй, делиться историями. Люди собираются за столом, молятся за здоровье близких. Также в этот день часто проводятся обряды очищения, которые помогают избавиться от негативной энергии. В день Макария-весноуказчика хозяйки жгли полынь, чтобы её аромат изгнал всё негативное из дома. Считалось, что такое окуривание травами помогает очистить жильё от болезней, неприятных запахов и зимнего застоя.
Женщины, стремящиеся сохранить свою красоту, могут следовать старинной традиции. Предки в этот день готовили отвар из лука, в котором затем кипятили 12 яиц. После остывания отвара им полоскали голову, а яйца и луковицы выбрасывали. Этот обряд помогал прогнать болезни и укрепить здоровье.
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Что нельзя делать 1 февраля
В Макарьев день не рекомендуется вступать в споры и конфликты. Считается, что негативная энергия может притянуть несчастья и болезни. В народной традиции говорилось, что в этот день нельзя заниматься земледелием или проводить какие-либо работы на улице. Это связано с тем, что земля в этот день «отдыхает», и любые работы могут принести лишь разочарование.
Не стоит в этот день начинать новые финансовые проекты или делать крупные покупки. Считается, что такие действия могут привести к убыткам и финансовым проблемам. Чужих людей лучше не пускать в дом 1 февраля, так как они якобы могут забрать счастье и удачу семьи.
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Приметы погоды на 1 февраля
Считается, что погода в день Макария предвещает, каким будет весь февраль. Если 1 февраля стоит ясная солнечная погода и с крыш капает вода, это свидетельствует о ранней весне. В то время как метель в этот день предвещает ненастный месяц с сильными ветрами и снегопадами, а пасмурная погода продлится до марта. Звёздное небо в ночь на 1 февраля намекает на затяжную зиму. Если вокруг солнца видны круги, стоит ожидать метели. А если в первый день февраля начинается сильная метель, то она может продолжаться долго и будет мести до самой Масленицы.
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