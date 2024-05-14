Макаревичу* грозит уголовное дело

Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* грозит уголовное преследование и 2 года лишения свободы за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы
По данным источника издания, в настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) в отношении Макаревича*. Если дело будет возбуждено, музыканту может грозить лишение свободы до двух лет.
Собеседник добавил, что артиста также планируют проверить на экстремизм после его высказываний об Украине в ходе разговора с пранкерам Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Ранее сообщалось, что рэпер Oxxxymiron* объявлен в розыск МВД России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признаны в РФ иностранными агентами
Собеседник добавил, что артиста также планируют проверить на экстремизм после его высказываний об Украине в ходе разговора с пранкерам Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Ранее сообщалось, что рэпер Oxxxymiron* объявлен в розыск МВД России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признаны в РФ иностранными агентами
Алина Юрчак