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Максимов день или Березосок 11 мая: почему нельзя пить чай с медом и носить серьги, народные приметы

Фото: iStock/morisfoto

Фото: iStock/morisfoto

В народном календаре 11 мая отмечается Максимов день или Березосок, а православные верующие вспоминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана.
О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


В Русской Православной Церкви 11 мая вспоминают множество христианских святых. В их числе — святитель Кирилл, епископ Туровский — один из самых почитаемых русских святых. Он многое сделал в землях, прилегающих к городу Турову. Здесь же появилась одна из первых русских богослужебных книг — Туровское Евангелие.

В народном календаре на 11 мая приходится Максимов день или второе его название – Березосок, поскольку в это время активно занимаются сбором березового сока.

Фото: iStock/Balakleypb

Приметы дня


На Руси наши предки 11 мая внимательно наблюдали за звездами, ветром, бабочками и жаворонками, чтобы знать, какими будут предстоящие дни и лето.

  • Если на рассвете звезды ярко мерцают, то вскоре пойдет дождь.
  • Чистый восход без облаков предвещает солнечное лето.
  • Теплая звездная ночь обещает хороший урожай, а ясное вставание солнца — жаркие июнь, июль и август.
  • Позднее цветение одуванчика сулит сухое лето.
  • Если бабочки прячутся в домах и сараях, будет холодная ветреная погода.

Что можно делать в Максимов день


Издревле люди верили, что в этот день березовый сок сохраняет в себе множество полезных свойств. Поэтому предки собирали его и заготавливали впрок. С этого дня на Руси также начинали поить им страдающих весенними лихорадками.

В Максимов день можно выйти на перекресток и подставить лицо теплому ветру. В старину считали, что ветер унесет все хвори и человек будет здоров.

Травники 11 мая собирают мать-и-мачеху, крапиву и подорожник. Из свежих молодых растений можно делали отвары для укрепления иммунитета.

Фото: iStock/rdonar

Всем, кто занят полевыми и огородными работами в Максимов день, необходимо плотно пообедать, чтобы год был плодородным.

Что нельзя делать в Максимов день


В Максимов день запрещается:

  • Стричь детей младше трех лет: это может привести к заболеваниям;
  • пить чай с медом: нарушителей запрета могут преследовать враги;
  • заключать брак: союз не продлится долго;
  • заниматься ремонтом, чтобы не утратить жизненные силы;
  • носить серьги, так как это может привести к потере слуха.

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В России снизились продажи алкоголя почти на 15%
10 мая 2025, 09:32

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

В первом квартале 2025 года объёмы розничных продаж алкоголя в России сократились на 14,7% и составили 47,877 млн декалитров. Об этом сообщают «Известия».
Снижение спроса зафиксировано по всем категориям спиртных напитков. Ключевыми факторами стали рост акцизов, повышение минимальных розничных цен, а также увеличение пошлин на импортную продукцию.

«Реализованный объем спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшился на 4,4%, до 27,75 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции при этом снизились на 89,3%, до 490,8 тыс. дал.», — уточняется в материале.

В сегменте слабоалкогольных напитков значительное падение связано с изменением порядка расчёта акцизов и повышением ставок, что повлияло на снижение производства. Вместе с тем зафиксирован рост интереса к игристым винам: их продажи увеличились на 4,9% и достигли 5,14 млн дал.

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#падение
#рост
#снижение
#алкоголь
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Минфин США предрек дефолт страны к августу
Минфин США объявил о риске дефолта в Америке к августу
10 мая 2025, 07:21

Фото: iStock/Galeanu Mihai

США могут объявить дефолт по государственному долгу уже в августе, если Конгресс не примет решение о повышении его лимита. Об этом министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент предупредил в письме, направленном лидерам законодательного органа, передает ТАСС.
По оценкам Бессента, правительство США «исчерпает средства для выплат в период парламентских каникул», что поставит под удар финансовую стабильность страны. Бюджетное управление Конгресса ещё в марте прогнозировало дефолт к августу-сентябрю при сохранении текущего потолка задолженности.

На сегодня госдолг США превышает $36,2 трлн, а к 2034 году, согласно расчётам управления, может достичь $50 трлн.

«Министр призвал законодателей увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля», — уточняет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, как потерял сон из-за конфликта на Украине. По словам американского лидера, решение кризиса вызывает у него бессонницу. Трамп отметил, что трудности в переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным обусловлены тем, что тот стремится к полному контролю.

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#правительство
#страны
#министр
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Россиян предупредили о нарушении традиции, из года в год соблюдавшейся в Москве 10 мая
Церемония развода караулов на Соборной площади Кремля не состоится 10 мая 2025 года
10 мая 2025, 07:21

Фото: iStock/yulenochekk

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля отменена 10 мая 2025 года. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России, передает РИА Новости.
В официальном заявлении ведомства уточняется, что традиционное мероприятие, обычно привлекающее туристов и жителей Москвы, проводиться не будет. В прошлом аналогичные отмены были связаны с проведением важных государственных мероприятий, либо же перенос церемонии осуществлялся по техническим причинам.

В ночь с 9 на 10 мая сообщалось, что в городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. Инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай». После нападения злоумышленник попытался скрыться, оставив автомобиль на теле жертвы, но вскоре был задержан полицией.

Также стало известно, что Пакистан инициировал крупномасштабную военную операцию против Индии, заявив, что это прямой ответ на «продолжительные провокации» соседа.

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#церемония
#москва
#кремль
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#новости
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Россиянам объяснили, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт
Депутат Якубовский: Герои РФ и СССР освобождены от уплаты взносов за капремонт
10 мая 2025, 06:25

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Граждане России в возрасте 80 лет и старше, а также Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей полностью освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Льгота распространяется на тех, кто проживает один или с неработающими пенсионерами либо инвалидами I и II групп.

Парламентарий уточнил, что 50% компенсация предусмотрена для граждан 70–79 лет, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов ВОВ, участников боевых действий и пострадавших от радиационных катастроф (например, при аварии на Чернобыльской АЭС или ПО «Маяк»).

Льготы оформляются через МФЦ, соцзащиту или портал «Госуслуги» и действуют только на одно жильё, где заявитель зарегистрирован постоянно. В отдельных регионах список льготников расширен — например, для многодетных семей или участников СВО.

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#жкх
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#льготы
#мфц
#капитальный ремонт
#госуслуги
#компенсация
#рф
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Выяснился средний размер социальной пенсии в России
СФР: Средний размер социальной пенсии в РФ составляет 13,5 тысячи рублей
10 мая 2025, 05:29

Фото: iStock/sommart

Средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Эти данные предоставил Социальный фонд России (СФР), о чём сообщает РИА Новости.
Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы выплаты достигают 20 153,9 рубля.

В СФР отметили, что повышенные выплаты для уязвимых категорий, таких как дети-инвалиды, направлены на обеспечение их базовых потребностей. Социальные пенсии остаются ключевым инструментом поддержки граждан, не имеющих страхового стажа.

Ранее сообщалось, что россиянам также объявили средний размер пенсии в стране.

9 мая напомнили, что в России полноценно заработал сайт реестра повесток. До этого он работал в тестовом режиме только в трёх регионах. На сайте можно войти в личный кабинет, проверить наличие повесток и заказать выписку.

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