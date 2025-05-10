Максимов день или Березосок 11 мая: почему нельзя пить чай с медом и носить серьги, народные приметы

Фото: iStock/morisfoto
В народном календаре 11 мая отмечается Максимов день или Березосок, а православные верующие вспоминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана.
О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
В Русской Православной Церкви 11 мая вспоминают множество христианских святых. В их числе — святитель Кирилл, епископ Туровский — один из самых почитаемых русских святых. Он многое сделал в землях, прилегающих к городу Турову. Здесь же появилась одна из первых русских богослужебных книг — Туровское Евангелие.
В народном календаре на 11 мая приходится Максимов день или второе его название – Березосок, поскольку в это время активно занимаются сбором березового сока.
На Руси наши предки 11 мая внимательно наблюдали за звездами, ветром, бабочками и жаворонками, чтобы знать, какими будут предстоящие дни и лето.
Издревле люди верили, что в этот день березовый сок сохраняет в себе множество полезных свойств. Поэтому предки собирали его и заготавливали впрок. С этого дня на Руси также начинали поить им страдающих весенними лихорадками.
В Максимов день можно выйти на перекресток и подставить лицо теплому ветру. В старину считали, что ветер унесет все хвори и человек будет здоров.
Травники 11 мая собирают мать-и-мачеху, крапиву и подорожник. Из свежих молодых растений можно делали отвары для укрепления иммунитета.
Всем, кто занят полевыми и огородными работами в Максимов день, необходимо плотно пообедать, чтобы год был плодородным.
В Максимов день запрещается:
Читайте также:
Марков день 8 мая: почему не стоит давать советы, скупиться и на какое растение стоит обратить внимание, народные приметы
Евсеев день 7 мая: как избежать финансовых трудностей и что нужно успеть посадить в землю для урожая, народные приметы
День Глафиры Горошницы 9 мая: почему нельзя стричь ногти и есть картошку, народны приметы
История праздника
В Русской Православной Церкви 11 мая вспоминают множество христианских святых. В их числе — святитель Кирилл, епископ Туровский — один из самых почитаемых русских святых. Он многое сделал в землях, прилегающих к городу Турову. Здесь же появилась одна из первых русских богослужебных книг — Туровское Евангелие.
В народном календаре на 11 мая приходится Максимов день или второе его название – Березосок, поскольку в это время активно занимаются сбором березового сока.
Фото: iStock/Balakleypb
Приметы дня
На Руси наши предки 11 мая внимательно наблюдали за звездами, ветром, бабочками и жаворонками, чтобы знать, какими будут предстоящие дни и лето.
- Если на рассвете звезды ярко мерцают, то вскоре пойдет дождь.
- Чистый восход без облаков предвещает солнечное лето.
- Теплая звездная ночь обещает хороший урожай, а ясное вставание солнца — жаркие июнь, июль и август.
- Позднее цветение одуванчика сулит сухое лето.
- Если бабочки прячутся в домах и сараях, будет холодная ветреная погода.
Что можно делать в Максимов день
Издревле люди верили, что в этот день березовый сок сохраняет в себе множество полезных свойств. Поэтому предки собирали его и заготавливали впрок. С этого дня на Руси также начинали поить им страдающих весенними лихорадками.
В Максимов день можно выйти на перекресток и подставить лицо теплому ветру. В старину считали, что ветер унесет все хвори и человек будет здоров.
Травники 11 мая собирают мать-и-мачеху, крапиву и подорожник. Из свежих молодых растений можно делали отвары для укрепления иммунитета.
Фото: iStock/rdonar
Всем, кто занят полевыми и огородными работами в Максимов день, необходимо плотно пообедать, чтобы год был плодородным.
Что нельзя делать в Максимов день
В Максимов день запрещается:
- Стричь детей младше трех лет: это может привести к заболеваниям;
- пить чай с медом: нарушителей запрета могут преследовать враги;
- заключать брак: союз не продлится долго;
- заниматься ремонтом, чтобы не утратить жизненные силы;
- носить серьги, так как это может привести к потере слуха.
Читайте также:
Марков день 8 мая: почему не стоит давать советы, скупиться и на какое растение стоит обратить внимание, народные приметы
Евсеев день 7 мая: как избежать финансовых трудностей и что нужно успеть посадить в землю для урожая, народные приметы
День Глафиры Горошницы 9 мая: почему нельзя стричь ногти и есть картошку, народны приметы
Екатерина Коршунова