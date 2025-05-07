Марков день 8 мая: почему не стоит давать советы, скупиться и на какое растение стоит обратить внимание, народные приметы

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В народном календаре 7 мая — день памяти святого Марка, которого также называют Марком Ключником. В старину люди верили, что именно он открывает землю для тепла, воды и будущего урожая. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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День Марка Ключника имеет свои корни в православной традиции и связан с памятью святого Марка, который внёс значительный вклад в распространение христианства. Святой Марк был племянником апостола Варнавы и учеником апостола Петра. Он основал Церковь в Египте и был первым епископом в Александрии, где положил начало христианскому училищу.
Согласно преданиям, святой Марк путешествовал с проповедью Евангелия в различных регионах, включая Ливию, Нектополь и внутренние области Африки. Он также посетил апостола Павла в Риме. Существует предание, что именно в Риме апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников.
Святой Марк укреплял верующих в Александрии, противодействуя язычникам. Его деятельность вызвала ненависть у некоторых представителей языческого населения, что привело к трагическому концу его жизни. Согласно древним церковным писателям, святой Марк был избит, протащен по улицам города и брошен в темницу, где и скончался.
Приметы дня
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- Ясная погода в Марков день — к жаркому лету.
- Коли на яблоне до Маркова дня цветки не показались — плодов не жди.
- Если в мае выпадет три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных.
- Кукует кукушка днем 8 мая — до конца месяца будет хорошая погода.
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Что можно делать в Марков день
В этот день принято посещать богослужения в храме и обращаться к святому Марку с молитвой. Апостол помогает верующим в учёбе и творческой деятельности, избавлении от искушений, исцелении телесных и духовных немощей. Кроме того, молитвы святому Марку читают перед тем, как приступить к важным начинаниям, с целью получить благословение и поддержку в их осуществлении.
Наши предки считали, что Марк Ключник может отпирать небеса и проливать дождь на землю. Святого считали помощником огородников и в его день всегда работали на земле, пахали, сажали и приводили в порядок земельные участки.
Согласно поверьям, в Марков день крапива имеет чудодейственные свойства. Отвары из растения обладали целительным эффектом, а веточка крапивы на одежде не только убережет от сглаза, но и снимет порчу.
Что нельзя делать в этот день
В Марков день запрещено было бездельничать, но и заниматься уборкой в доме также не разрешалось. В противном случае семью ждали финансовые трудности и болезни.
В этот день скупость может обернуться нищетой. Чем больше отдаешь на Марка, тем больше вернется.
Не стоит 8 мая вмешиваться в чужие дела и давать советы. Собственная судьба запутается и пойдёт наперекосяк.
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