Российский курьер на электровелосипеде на ходу пнул пенсионера в спину
В Перми курьер на электровелосипеде на ходу ударил ногой в спину пожилого прохожего. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По словам очевидцев, пенсионер спокойно шел по тротуару, а доставщик еды, вместо того чтобы объехать его, толкнул мужчину и даже не обернулся. Потерпевший самостоятельно поднялся и продолжил путь, а нарушитель скрылся с места происшествия.
Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс: большинство осудили агрессивное поведение курьера, отметив, что даже если пешеход действительно мешал, физическое насилие — недопустимый способ решения конфликта.
Ранее в Москве на видео попало, как робот-доставщик погнался за пенсионеркой с тележкой.
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