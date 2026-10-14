Российский курьер на электровелосипеде на ходу пнул пенсионера в спину

14 октября 2026, 14:42

В Перми курьер на электровелосипеде пнул пожилого прохожего в спину

Фото: iStock/nirat

В Перми курьер на электровелосипеде на ходу ударил ногой в спину пожилого прохожего. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.