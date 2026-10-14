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Пьяный дебошир обматерил посетителей банка в Москве и поплатился

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в московском банке

Видео: ГУ Росгвардии по Москве

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в банке на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.



Патрульные приехали на сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. На месте выяснилось, что 62-летний посетитель находился в состоянии опьянения, нецензурно выражался и неуважительно вел себя с окружающими.

Когда правоохранители попросили его покинуть учреждение, мужчина отказался и попытался вырвать удостоверение из рук росгвардейца. В результате дебошира задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Дубне сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника, который пытался зарезать водителя такси.

Лидия Пономарева

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