Пьяный дебошир обматерил посетителей банка в Москве и поплатился
Видео: ГУ Росгвардии по Москве
Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в банке на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Патрульные приехали на сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. На месте выяснилось, что 62-летний посетитель находился в состоянии опьянения, нецензурно выражался и неуважительно вел себя с окружающими.
Когда правоохранители попросили его покинуть учреждение, мужчина отказался и попытался вырвать удостоверение из рук росгвардейца. В результате дебошира задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Дубне сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника, который пытался зарезать водителя такси.
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