Мальчику, которого покусали хаски в Сочи, сделали пластику
В Москве врачи 6 часов восстанавливали нос мальчику, покусанному собаками в Сочи
Московские хирурги восстановили кости носа девятилетнему мальчику, на которого напали хаски в сочинском СНТ «Авиатор». Операция длилась около шести часов. Об этом рассказал РИА Новости отец ребенка Валентин Королев.
«Восстановили нос, взяли со лба костную ткань и из нее сделали, полностью восстановили нос», — отвечал на вопросы собеседник агентства.В июне врачи установили юному пациенту экспандер на лоб, чтобы растянуть кожу перед проведением пластических операций. Ребенок, по словам отца, чувствует себя нормально, сейчас находится в палате вместе с ним. Теперь ему предстоит реабилитация, которая займет не менее трех недель. В будущем школьнику также может потребоваться дополнительная коррекция носа. После этого будут поэтапно восстанавливать верхнюю губу.