Маленькая собака остановила пассажирский поезд в России

10 октября 2026, 16:20

Поезд Адлер — Владикавказ задержался из-за чихуахуа в вагоне

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Чихуахуа стала причиной задержки поезда Адлер — Владикавказ. Об этом сообщает телеграм-канал «Краснодар и край».