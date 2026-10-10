Маленькая собака остановила пассажирский поезд в России
Чихуахуа стала причиной задержки поезда Адлер — Владикавказ. Об этом сообщает телеграм-канал «Краснодар и край».
По его данным, конфликт из-за собаки произошел в одном из вагонов. Девушка не оформила билет на своего пса, после чего проводники сначала попытались забрать животное, а затем вызвали полицию, чтобы высадить нарушительницу из поезда. Из-за этой ситуации отправление состав стартовал позже, чем планировалось.
Чем закончился скандал и смогла ли пассажирка отправиться в путь вместе с питомцем, не раскрывается.
Ранее сообщалось, что жительница Благовещенска натравила немецкую овчарку на сотрудницу полиции.
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