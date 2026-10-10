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Российский пастух чудом остался жив после встречи с медведем

В Туве пастух выжил после нападения медведя
Фото: iStock/USO

В Туве пастух подвергся нападению медведя и остался жив. Об этом сообщила пресс-служба администрации Барун-Хемчикского района.



Инцидент произошел в районе местечка Ак в 36 километрах от Орлиного перевала. Хищник внезапно набросился на местного жителя, который пас скот. Мужчина получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась: медики оказали помощь на месте и отпустили пострадавшего домой.

Сотрудники охотнадзора и представители районной администрации ликвидировали опасного зверя. Местных жителей призвали соблюдать осторожность в лесах и вблизи пастбищ, а обо всех случаях появления диких животных немедленно сообщать в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что медведь выбежал на улицы Минусинска в Красноярском крае и начал преследовать женщину. Хищника отпугнул автомобильный гудок.

Лидия Пономарева

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