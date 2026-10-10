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Пассажиры спят на полу столичного аэропорта

В Москве пассажиры спят на полу аэропорта Шереметьево
Фото: istockphoto/Choreograph (Konstantin Yuganov)

В московском аэропорту Шереметьево пассажиры спят на полу и траволаторах из-за массовых задержек рейсов. Видеокадры опубликовал телеканал «Москва 24» в Telegram.



Сбои в расписании затронули столичные авиаузлы: сегодня задержали и отменили более 280 вылетов. Наибольшие проблемы зафиксировали во Внуково и Шереметьево — там задержали 113 и 124 рейса соответственно. Еще 17 вылетов отменили, пишет «Москва 24».

Ранее женщина задушила новорожденного сына и умерла сама в туалете Шереметьево. О трагедии стало известно 3 октября.

Кроме того, таможня упомянутой авиагавани изъяла у пассажира из Китая 965 серебряных украшений. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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