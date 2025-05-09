Маленький Гриша растрогал россиян, отдав честь парадным расчетам на Красной площади

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Маленький Гриша стал одним из наиболее запоминающихся участников парада в Москве.
На трибуне мальчик торжественно отдавал честь маршировавшим на Красной площади военным. После парада Гриша побеседовал с корреспондентом Life.ru. Он пожелал российским военнослужащим, чтобы они успешно выполняли боевые задачи.
Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьёв на параде Победы в Москве поругался с французским журналистом. Соловьёв заявил корреспонденту, что европейцы, по его мнению, не заслуживают любви россиян. А если так, то они заслуживают только страха.
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«Я им хотел сказать: «Поздравляю с Днём Победы», 80-летием. Желаю вам всего хорошего, чтобы у вас были все достижения, чтобы было всё хорошо», — обратил внимание юный патриот Гриша.
Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьёв на параде Победы в Москве поругался с французским журналистом. Соловьёв заявил корреспонденту, что европейцы, по его мнению, не заслуживают любви россиян. А если так, то они заслуживают только страха.
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Ольга Енгалычева