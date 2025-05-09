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Маленький Гриша растрогал россиян, отдав честь парадным расчетам на Красной площади

Маленький патриот Гриша отдал честь парадным расчетам на Красной площади
Фото: iStock/ yulenochekk

Фото: iStock/ yulenochekk

Маленький Гриша стал одним из наиболее запоминающихся участников парада в Москве.
На трибуне мальчик торжественно отдавал честь маршировавшим на Красной площади военным. После парада Гриша побеседовал с корреспондентом Life.ru. Он пожелал российским военнослужащим, чтобы они успешно выполняли боевые задачи.

«Я им хотел сказать: «Поздравляю с Днём Победы», 80-летием. Желаю вам всего хорошего, чтобы у вас были все достижения, чтобы было всё хорошо», — обратил внимание юный патриот Гриша.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьёв на параде Победы в Москве поругался с французским журналистом. Соловьёв заявил корреспонденту, что европейцы, по его мнению, не заслуживают любви россиян. А если так, то они заслуживают только страха.

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#красная площадь
#москва
#патриот
#парад победы
Американского режиссера заметили на параде Победы на Красной площади
Режиссер Оливер Стоун посетил парад Победы в Москве
09 мая 2025, 18:56

Оливер Стоун (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Американский режиссер и сценарист Оливер Стоун присутствовал на параде на Красной площади, который был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщило агентство РИА Новости.
Режиссер наблюдал за происходящим с одной из трибун. Возле Оливера Стоуна в числе гостей были мэр столицы Сергей Собянин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощники российского лидера Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а еще спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

7 мая американский режиссёр Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино», где ему провели экскурсию. Как отмечало агентство ТАСС, режиссёра встретил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Стоуну показали павильоны с современным оборудованием, в том числе площадку для инноваций в сфере кино и анимации.

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#парад победы
#режиссёр
#мероприятия
#9 мая
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Детский месячник «Уступи дорогу поездам!» продлится до конца мая
09 мая 2025, 18:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В России на железной дороге проводится детский месячник «Уступи дорогу поездам!», который завершится 31 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Месячник направлен на формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта среди детей. Жителям раздают буклеты и памятки по безопасности на железной дороге, организуют тематические викторины, интеллектуальные игры, квесты, творческие конкурсы, демонстрируют обучающие видеоролики о безопасности на железной дороге. Для учителей, школьников и родителей проводят открытые уроки по этой теме», – говорится в сообщении.
Организованы экскурсии в музеи и на предприятия железнодорожного транспорта, на детские железные дороги.

В соцсетях выявляются группы, пропагандирующие такие экстремальные увлечения, как зацепинг, чтобы их блокировать. С подростками, проявляющими интерес к подобным увлечениям, проводят беседы с привлечением психологов и социальных педагогов.

Организаторы месячника напомнили, что железная дорога – зона повышенной опасности. Находясь вблизи путей, нужно быть предельно внимательными.
«Переходить пути можно только в установленных местах. Перед этим необходимо посмотреть в обе стороны и убедиться в отсутствии поезда.
Нельзя переходить пути в районе стрелочных переводов, а при наличии пешеходных настилов и пешеходных мостов пересекать пути следует только по ним. Запрещается подлезать под вагоны остановившегося поезда, стоять на краю платформы при приближении состава, перебегать пути перед приближающимся поездом», – напомнили организаторы месячника.
Там добавили, что на электрифицированных участках запрещено подниматься на опоры и железнодорожные мосты.

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Объявлено о приёме заявок на конкурс «Знание. Премия»
09 мая 2025, 17:39

Фото: znanierussia.ru

Российское общество «Знание» запустило приём заявок на конкурс «Знание. Премия» за звание лучшего просветителя и лучшего просветительского проекта в каждом регионе России. Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Проект направлен на поиски новых путей просветительской деятельности, презентацию креативных разработок в работе с молодёжью, создание возможностей заявить о себе увлечённым деятелям, педагогам, лекторам, авторам и блогерам в области просвещения и популяризации науки. Это позволит лучшим из них получить признание и мощную поддержку своей просветительской деятельности, изменить мир к лучшему», – говорится в сообщении.
Заявки принимают до сентября 2025 года. Чтобы узнать больше подробностей о конкурсном проекте, нужно зайти на сайт. Помочь распространить информацию о возможности подать заявку на участие в премии можно, пройдя по ссылке.

Контактное лицо со стороны общества – менеджер по работе с участниками премии Артур Валерьевич Наливко, 7 (964) 581-79 18, a.nalivko@znanierussia.ru

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#заявление
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В России запустили проект «Из забвения в бессмертие!» для поиска предков-героев
09 мая 2025, 17:35

Фото: iStock/bruev

Волгоградская академия МВД России сообщила о старте уникального, не имеющего аналогов героико-патриотического проекта «Из забвения в бессмертие!». Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Главной задачей проекта является восстановление сведений о месте и времени гибели защитников Родины.

За последние два года поисковый отряд академии МВД «Наследники Победы» вместе с другими поисковыми отрядами обнаружил останки свыше 700 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), которые погибли на территории Сталинградской, Тверской, Псковской и Сахалинской областей, а также в Республике Карелия. Из них всего десяти удалось вернуть имена.

Все останки были переданы в криминалистическую лабораторию Волгоградской академии МВД для проведения детального исследования и восстановления облика человека по черепу.

Уникальность проекта заключается в том, что при его реализации применяются инновационные технологии. С помощью них появилась возможность создания прижизненного облика человека по 3D-модели с использованием системы трёхмерного моделирования внешности.

Также активно применяется искусственный интеллект, позволяющий придать элементам восстановленного образа характерные черты внешности советских граждан.

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#искусственный интеллект
#солдат
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Дизайнер Артемий Лебедев отравился беляшом: «Я уже забыл, что это такое»
Дизайнер Артемий Лебедев заявил о пищевом отравлении из-за беляша
09 мая 2025, 17:06

Артемий Лебедев (Фото: Инстаграм* @temalebedev)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что отравился беляшом. Деталями он поделился в выпуске обзора новостей, опубликованном соцсети «ВКонтакте».
«Впервые за 30 лет у меня было такое пищевое отравление, которое закончилось рвотой. А я уже забыл, что это такое, забыл в принципе, что мой организм на это способен», — откровенничал Артемий Лебедев.

Дизайнер признался, что последний раз его рвало в 16 лет после того, как он выпил слишком много портвейна.

Артемий Лебедев полагает, что причиной его ужасного состояния мог стать беляш. Он назвал произошедшее неприятным опытом и с иронией предупредил, что никому не предлагает его повторять.

Ранее бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович пожаловалась в личном блоге, что у нее появился фингал под глазом. Фигуристка выложила ролик, в котором показала фолловерам, что у нее под глазом образовались красные пятна.

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#дизайнеры
#отравление
#здоровье
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