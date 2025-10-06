Избивший собаку-инвалида житель Подольска стал фигурантом уголовного дела
В Подольске возбудили дело в отношении мужчины, жестоко избившего собаку с парализованными задними лапами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Дознаватель УМВД России по городскому округу Подольск возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животным. У подъезда одного из домов на улице Юбилейной мужчина жестоко избил собаку. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, – лишение свободы на срок до трёх лет», – отметила Волк.Ранее Telegram-канал SHOT написал о нападении мужчины на собаку-инвалида с неработающими задними лапами во дворе в Подольске. Хозяйка ненадолго оставила питомца на улице. В это время к нему подошёл пьяный и начал протягивать руки. Животное испугалось и укусило его. После этого мужчина вытащил собаку из специальной коляски, нанёс несколько ударов, поднял и бросил на землю. Животное получило травмы, однако выжило.
Через некоторое время подмосковные полицейские задержали подозреваемого. Сотрудники полиции доставили его в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.