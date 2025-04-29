Малышева осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок

Елена Малышева (Фото: ВКонтакте @zdorovie_info)
Популярная телеведущая и врач Елена Малышева выступила с резким заявлением в адрес соотечественников, которые остаются равнодушными к чужой беде. Во время эфира программы «Жить здорово!» на Первом канале она жестко раскритиковала тех, кто отказывается помогать людям, потерявшим сознание.
Обратившись к зрителям, Малышева потребовала немедленных действий в ситуациях, связанных с внезапным ухудшением состояния здоровья окружающих.
Врач подчеркнула важность умения каждого гражданина оказать элементарную медицинскую помощь и предупредила, что игнорирование данной обязанности повлечет моральную ответственность перед обществом и самим собой.
В Серпуховском отделении «Единой России» провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Врач подчеркнула важность умения каждого гражданина оказать элементарную медицинскую помощь и предупредила, что игнорирование данной обязанности повлечет моральную ответственность перед обществом и самим собой.
В Серпуховском отделении «Единой России» провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова