Врач Маслов: сотруднику скорой помощи нужно уметь быстро принимать решения

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28 апреля в России отмечают День работников скорой медицинской помощи. Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов рассказал почему медики выбирают работу в этой сфере.
«Мне кажется, мотивирует в первую очередь призвание — внутренний настрой. Сейчас многие молодые люди горят желанием быть полезными. Как правило, если человек отработал на скорой помощи хотя бы год, то он остаётся здесь надолго, связывая свою жизнь с этой работой», — рассказал Маслов в разговоре с RT.
Он пояснил, что сотруднику скорой помощи необходимо уметь оперативно принимать решение и следовать чётким правилам.
Маслов также добавил, что на скорой помощи медики реже сталкиваются с эмоциональным выгоранием, так как они находятся в постоянном движении и выполняют не монотонную работу.
Общественная Служба Новостей привела несколько интересных фактов о скорой помощи. Так, издание пишет, что там работают специалисты с быстрой реакцией, которые могут быстро принимать решение, от чего может зависеть жизнь человека.
Также авторы отмечают, что День работников скорой помощи празднуют 28 апреля во всех странах, которые входили в СССР.
Кроме того, символ красного креста в каждой стране выглядит по-разному: у евреев его заменили шестиконечной звездой, а у мусульман крест находится внутри полумесяца.
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