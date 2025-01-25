Мама ведущего программиста по разработке ChatGPT обвинила OpenAI в его кончине

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Мать 25-летнего Сучира Баладжи, являвшимся одним из ведущих программистов, который участвовал в создании чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT, обвинила компанию OpenAI в гибели своего сына. Об этом она заявила в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Тело молодого программиста нашли в его собственной квартире через некоторое время после того, как дал разоблачающее интервью против компании OpenAI о ее деятельности и незаконном использовании выложенных в Сеть материалов для создания чат-бота.
Мама Сучира Баладжи полагает, что программиста убили по заказу компании и, судя по всему, по личном распоряжению генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.
Ранее сообщалось, что 30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии.
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Мама Сучира Баладжи полагает, что программиста убили по заказу компании и, судя по всему, по личном распоряжению генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.
«У моего сына были документы против OpenAI. Они напали на него и убили», — обратила внимание мать погибшего программиста в интервью.
Ранее сообщалось, что 30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии.
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Ольга Енгалычева