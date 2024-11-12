Последний задержанный в Сухуме оппозиционер выпущен из СИЗО

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Последний задержанный в Сухуме в понедельник, 11 ноября, абхазский оппозиционер Алмасхан Ардзинба отпущен из изолятора, пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента.
Пятерых человек задержали накануне в результате потасовки у здания парламента. Кроме того, задержания проводились силовиками и во вторник. В ответ протестующие перекрыли мосты на въезд в город.
Перед этим сообщалось, что силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту. Источник среди оппозиционеров подчеркнул, что во второй раз приостановить движение не вышло, поскольку инициатива была перехвачена силовыми структурами.
Протесты в Абхазии связаны с межправительственным соглашением «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия» и принятым законом «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов».
Оппозиционеры считают, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.
Ранее сообщалось, кто избил учительницу на глазах у детей в Подмосковье.
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Перед этим сообщалось, что силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту. Источник среди оппозиционеров подчеркнул, что во второй раз приостановить движение не вышло, поскольку инициатива была перехвачена силовыми структурами.
Протесты в Абхазии связаны с межправительственным соглашением «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия» и принятым законом «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов».
Оппозиционеры считают, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.
Ранее сообщалось, кто избил учительницу на глазах у детей в Подмосковье.
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Никита Кротов