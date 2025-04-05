«Очень похож на отца»: молодая жена Петросяна восхитилась архивными кадрами с ним

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)
Молодую жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову восхитили архивные кадры с ним. Женщина выложила видеоряд, прикрепив к нему песню. Юзеры поинтересовались в комментариях, какого года выложенные кадры.
«Сентябрь 1962 года», — подписала Брухунова.
Аудитория сразу отметила сходство молодого Евгения Вагановича и его сына Вагана.
«Вот сейчас видно, как похож сын на Евгения Вагановича», «Ваган очень похож на отца», — написали пользователи.Разница в возрасте между Брухуновой и Петросяном 44 года. При этом она не мешает развитию отношений пары. Ранее стали известны особенности интима супругов. Подробности в беседе с «Радио 1» раскрыла сексолог Юлия Варра.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов