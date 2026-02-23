Маргарита Симоньян вручит миллион рублей дворнику за спасение малолетнего ребёнка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила в своём Telegram-канале лауреата четвёртой премии имени Тиграна Кеосаяна.
Сообщается, что награду получит дворник из Санкт-Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребёнка. Симоньян заявила, что её помощники свяжутся с мужчиной для вручения премии в размере одного миллиона рублей от неё и Тиграна Кеосаяна.
Напомним, что 22 февраля семилетний мальчик выпал из окна квартиры в Петербурге. По информации источника RT, мать ненадолго отлучилась на кухню, а когда вернулась, ребёнок уже упал.
Дворник заметил несовершеннолетнего, висящего на окне, и успел подхватить его внизу. В результате происшествия школьник получил переломы голеней, груди и закрытую черепно-мозговую травму. Спаситель, по предварительным сведениям, не пострадал.
