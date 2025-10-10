Марианна Максимовская появилась на утреннем шоу Mash

10 октября 2025, 17:10

Марианна Максимовская: «VK Видео» — это телевидение нового поколения

Фото: пресс-служба News Media Holding

Генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская приняла участие в новостном шоу «Утренняя зарядка» от Mash и вместе с ведущими Никитой Матнишяном и Владом Антоновым отметила 19-летие «ВКонтакте».





По словам Максимовской, «ВКонтакте» уже не просто соцсеть, а целая технологическая экосистема, где пользователи могут общаться, учиться и смотреть видео.





«Меня раньше часто спрашивали, в чём главная такая суперсила российского телевидения? И я отвечала, что ТВ объединяет людей в нашей стране, особенно когда происходит что-то экстраординарное, вот становится таким объединяющим фактором. И с "VK Видео" происходит та же история. Но здесь у нас нетривиальная задача — создать персонализированный контент под десятки миллионов зрителей», — отметила Максимовская.

«Мне сложно смотреть четырёхчасовые интервью без редактуры. Иногда хочется подрезать, убрать повторы, сэкономить людям время и оставить главное», — пояснила гендиректор «VK Видео».