Марианна Максимовская появилась на утреннем шоу Mash
Марианна Максимовская: «VK Видео» — это телевидение нового поколения
Генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская приняла участие в новостном шоу «Утренняя зарядка» от Mash и вместе с ведущими Никитой Матнишяном и Владом Антоновым отметила 19-летие «ВКонтакте».
По словам Максимовской, «ВКонтакте» уже не просто соцсеть, а целая технологическая экосистема, где пользователи могут общаться, учиться и смотреть видео.
«Меня раньше часто спрашивали, в чём главная такая суперсила российского телевидения? И я отвечала, что ТВ объединяет людей в нашей стране, особенно когда происходит что-то экстраординарное, вот становится таким объединяющим фактором. И с "VK Видео" происходит та же история. Но здесь у нас нетривиальная задача — создать персонализированный контент под десятки миллионов зрителей», — отметила Максимовская.
Она добавила призналась, что с профессиональным интересом наблюдает за происходящим в digital-среде, смотрит шортсы и длинные интервью. По её словам, в каждом проекте стоит уделять особенное внимание монтажу и динамике.
«Мне сложно смотреть четырёхчасовые интервью без редактуры. Иногда хочется подрезать, убрать повторы, сэкономить людям время и оставить главное», — пояснила гендиректор «VK Видео».
Особое внимание Максимовская обратила экспертный контент. По её словам, когда человек выбирает свою тему, становится в ней экспертом и создаёт качественный контент, у него появляется своя аудитория, репутация и успех.
Посмотреть выпуск «Утренней зарядки» с Марианной Максимовской можно в сообществе Mash во «ВКонтакте». Шоу выходит ежедневно в 09:00.