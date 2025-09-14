Telegram превратился в вербовочный центр для подростковой преступности
Telegram стал основной платформой для вербовки несовершеннолетних в преступную деятельность, сообщили в МВД России.
Согласно материалам ведомства, с которыми ознакомилось ТАСС, в Telegram активно работают автоматизированные боты, рассылающие предложения о быстром заработке и приглашения в чаты знакомств. Мошенники создают закрытые каналы с вакансиями дропперов и кладменов, а также используют ботов-вербовщиков для вовлечения подростков в противоправные действия.
На втором месте по опасности — социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», форумы даркнета и игровые платформы типа Discord. Реже вербовка происходит через WhatsApp и Signal.
Эксперты отмечают, что вербовщики используют психологические приёмы: обещают высокий доход, анонимность и чувство принадлежности к особому сообществу. Для родителей МВД рекомендует контролировать цифровую активность детей и объяснять риски легких денег.
